مقایسه جو ورزشگاه آزادی و یادگار امام از سوی بازیکنان استقلال تهران

گزارش خبرنگار مهر در تبریز حاکی است، هیچیک از بازیکنان تیم بزرگ پایتخت نتوانستند تعجب و شگفتی خود را از جو ورزشگاه و خیل هواداران تراکتور در بازی دیشب پنهان کنند.

رضا عنایتی مهاجم کهنه کار استقلال پس از پایان بازی گفت: این دیدار مرا به یاد بازیهای استقلال مقابل پرسپولیس انداخت.

وی افزود: در طول عمر فوتبال خود هرگز چنین جوی را به غیر از تهران و آن هم در ورزشگاه آزادی در هیچ یک از شهرستان های کشور شاهد نبوده ام.

عنایتی با اشاره به حضور تراکتورسازی در لیگ برتر پس از هشت سال گفت: با اینهمه هوادار حیف بود که تبریزیها در این مدت از سطح اول فوتبال کشور دور بوده و فوتبال ایران نیز از اینهمه تماشاگر محروم بود.

مهاجم استقلال با اشاره به تاثیر تشویق بی امان هواداران تراکتور در عدم حفظ نتیجه گفت: می توانستیم با حفظ سیستم فاعی نتیجه را به سود خود تمام کنیم اما فکر می کنم فشار هواداران کار خودش را کرد.

وحید طالب لو دروازه بان استقلال که در دقایق پایانی بازی گل تساوی تراکتور را دریافت کرد، گفت: به نظر من خدا به دل اینهمه هوادار حاضر در ورزشگاه لطف کرد.

وی یادآور شد: هرگز چنین جوی را در ورزشگاه های شهرستانهای کشور ندیده بودم.

طالب لو با بیان اینکه می توانستیم با حفظ تک گل خود با سه امتیاز از زمین خارج شویم، گفت: نباید شایستگیهای تراکتور و خیل عظیم هواداران آن را نادیده گرفت.

فرهاد مجیدی هم که به نظرش استقلال در سراسر بازی تیم برتر میدان بود، گفت: بعد از سالها خوشحالم که هواداران تراکتور جو جدیدی در ورزشگاهها به راه انداخته اند.

وی در عین حال از برخی تماشاگران تبریزی گلایه کرد و افزود: در پی شادی پس از گل شیئی به سرم خورد که احساس کردم نمی توانم پس از دقیقه 30 به بازی ادامه دهم.

مجیدی که به غیر از گل خود تاثیر چندانی در ادامه بازی نگذاشت دلیل تعویض خود را ضربه ناشی از برخورد یک شیئی با سرش اعلام کرد.