رئیس کمیته آموزش انجمن بتون ایران در گفتگو با مهر خبر داد: تولید بتون انتقال دهنده نور توسط محققان کشور

مهندس نیما امینیان در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: در سال 2001 یک معمار مجارستانی به همراه تیم بتونی از کشور آلمان مطالعاتی در زمینه بتونهای عبور دهنده نور انجام دادند و در سال 2005 تولید این نوع بتون در آلمان صنعتی شد.

وی با تاکید بر اینکه بتون تولید شده در آلمان سازه ای نبود، افزود: بتون عبور دهنده نور که در آلمان تولید شد به دلیل اینکه سازه ای نبود پس از استفاده باید کارهای بعدی بر روی آن انجام می شد.

امینیان ادامه داد: با توجه به مقاومت بالای بتون در ساختمانها، این الگو را اساس کار خود قرار دادیم و با استفاده از این تکنولوژی سعی کردیم بتون سازه معماری عبور دهنده نوری را تولید کنیم که علاوه بر مقاومت بالا قادر باشد همانند شیشه نور را از خود عبور دهد.

رئیس کمیته آموزش انجمن بتون ایران هدف از اجرایی کردن این پروژه را زلزله خیز بودن کشور ذکر کرد و به مهر گفت: در آیین نامه دو هزار و 800 قانون بسیار سختگرانه تری برای مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله پیش بینی شده است از این رو استفاده از تکنیکهای معماری برای این منظور از اهمیت بالایی برخوردار است.

امینیان با تاکید بر اینکه این بتون از فیبر نوری تولید شده است، خاطرنشان کرد: در اختلاط این نوع بتون فیبرهای نوری باید به گونه ای استفاده شوند که چگالی بتون تغییری نکند، خمیر بتون چسبندگی خود را از دست ندهد، عملکرد آن یکسان باشد و حتما افزودنی داشته باشد.

وی با تاکید بر هزینه بر بودن این نوع بتون یادآور شد: این امر سبب شده است که این نوع بتون تنها در اماکن بزرگ چون هتلها، اماکن ورزشی، فرودگاهها و بیمارستانها کاربردی شود و با نصب آن در این مکان ضمن آنکه زیبایی خاصی به نمای داخلی ساختمان می دهد، نورهای طبیعی و با مصنوعی را انتقال می دهد.

مجری طرح با بیان اینکه این طرح به ثبت داخل رسیده است، گفت: این نوع بتون همچنین می تواند روش مناسبی برای صرفه جویی در مصرف انرژی باشد چرا که با جذب انرژی گرمایی می تواند به عنوان عایق در ساختمان به کار رود.