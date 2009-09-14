رفتنم شایعه ای بیش نیست/ جبران کم کاری دیگر مدیران را می کنم

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید حسین صابری را شاید بتوان یکی از معدود استاندارانی دانست که در مدت حضور در استان لرستان مردم شهرستانهای مختلف این استان حداقل هر کدام از نزدیک وی را سر پروژه، هنگام بازدید، برای بررسی مشکلات و یا موارد مشابه دیگر دیده اند که این امر خود نشان دهنده میزان پرکاری و روحیه پیگیری این استاندار است ولی همواره در طول مدت زمان حضور صابری در لرستان سوالات بسیاری در خصوص عملکرد کاری وی مطرح بوده است.

وی از جمله معدود استاندارانی است که همواره برای پاسخگویی به سئوالات خبرنگاران آمادگی دارد و به قول خودش در هر شرایطی به سئوالات خبرنگاران جواب می دهد و شاید به این لحاظ بتوان وی را یکی از رسانه ای ترین مردان دولت نهم نام گذاشت.

استاندار لرستان علیرغم همه ویژگیهای مثبت یاد شده دارای نقاط ضعفی نیز هست و در طول مدت استانداری در لرستان با چالشهای متعددی مواجه بوده است.

آخرین گزارشهای مهر در زمینه ترکیدگی خطوط لوله نفت مسیر پلدختر و پیگیریهای این خبرگزاری برای بهبود وضعیت آب آشامیدنی مردم منطقه موجب گلایه های استاندار لرستان شد و شاید این امر بهانه ای بود برای نشستن پای صحبتهای سید حسین صابری.

استاندار لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر به مباحثی چون وضعیت عملکرد خود در لرستان، پروژه های عمرانی آغاز شده در سطح شهر خرم آباد، میزان رضایت از عملکرد خود در لرستان، تعامل با نمایندگان و مدیران و چرایی مداخله در وظایف شهرداریها پرداخت و حتی پاسخگوی برخی شایعات در مورد میزان حقوق و دیگر مباحث حول محور خود که این روزها شاید بر زبان مردم می چرخد بود.

بخشهایی از مصاحبه خبرگزاری مهر با استاندار لرستان در ذیل می آید و مابقی مباحث که مربوط به وضعیت خطوط لوله نفت پلدختر، چرایی گلایه های استاندار لرستان از گزارشهای مهر و ساخت پالایشگاه است در گزارش دیگری به زودی انتشار خواهد یافت.

* خبرگزاری مهر: آقای دکتر صابری با توجه به اینکه در حال حاضر بیش از دو سال از حضورتان در لرستان می گذرد هنوز هم عده ای معتقدند که شما کم کار و ناکار آمد هستید تا چه اندازه قبول دارید؟

- سید حسین صابری : اولاً این عده چند نفرند و چه کسانی هستند ؟ قاعدتاً معدود افرادی که با حضور و جدیت و پیگیری ما منافع شخصی و باندیشان به خطر افتاده ناراضیند و بر طبل تو خالی می کوبند.

ثانیاً کم کاری و ناکارآمدی را باید تعریف کرد . شما بروید از توده مردم بپرسید و از پروژه هایی که متأسفانه با مدیریت و پیگیری جدی ما در دست اجرا است بازدید کنید قطعاً به این نتیجه می رسید که نه تنها کم کاری و ناکارآمدی در کار نیست بلکه لطف خدا شامل شده و به برکت دعای خیر مردم، عنایت ویژه دولت و همراهی بعضی از مجریان و مسئولان استان لرستان در محورهای مختلف در حال تحول جدی است که نتیجه و ثمره آن آینده مشخص خواهد شد.

به نظر شما تحقق خواسته های دیرینه مردم و شروع با سرعت مناسب زیر ساختهای دیرینه کارآمدی و توفیق است یا ناکارآمدی؟ شروع پروژه های اساسی و زیر بنایی و ارتقاء شاخصها، کارآمدی و تلاش خستگی ناپذیر و توفیق خدمتگزاری است . این را مردم می گویند و پروژه ها نشان می دهند.

وقتی فرد یا افراد معدودی در جلسات و محافل خود می گویند رفتار، حرکت و برخورد کاری استاندار و پروژه های شروع شده ما را خلع سلاح کرده و مردم دیگر به سمت ما رویکردی ندارند و نمی توان ریشه استاندار را کند دال بر کار آمدی و توفیق خدمت و مردم داری است



ثالثاً وقتی فرد یا افراد معدودی در جلسات و محافل خود می گویند رفتار، حرکت و برخورد کاری استاندار و پروژه های شروع شده ما را خلع سلاح کرده و مردم دیگر به سمت ما رویکردی ندارند و نمی توان ریشه استاندار را کند دال بر کار آمدی و توفیق خدمت و مردم داری است و طرح موضوعات فاقد منطق و بی دلیل و مغرضانه بدخواهان و ناآگاهان بی محتوایی را ثابت می نماید.

* شما در سخنان خود گفتید که پروژه هایی که متأسفانه به وسیله شما شروع شده؟ چرا متأسفانه ؟

ــ متأسفانه از این جهت که این اقدامات و ورود مستقیم استاندار که باید مدیریت هماهنگی و ستادی کند ولی به علت کم کاری و بی توجهی دیگران مجبور شده وارد میدان عمل و اجرا شود و تاوان کم کاری و بی خیالی دیگران را بدهد و بخشی از خواسته ها و مطالعات محدود و به حق مردم را جامه عمل بپوشاند این جای تأسف دارد.

از جهت کم کاری دیگران متأسف و از جهت پاسخگویی مثبت به مطالبات به حق توده مردم و تحقق بخش ناچیزی از اهداف دولت عدالت محور آقای احمدی نژاد خدا را شاکرم.

* از سخنان شما به گونه ای استنباط می شود که گویا قرار است تا ابد در لرستان بمانید و به کار خود ادامه دهید؟

ــ اولاً توضیحات من بیانگر ماندگاری دائمی نیست و قراری نیست تا ابد بمانم . ثانیاً عمر به دست خداست و شرط ماندگاری در استان بسته به تصمیمات دولت است.

ثالثاً بنده هرگز دلبستگی خاصی به مقام نداشته و ندارم، گذشته من هم این را ثابت می کند. هر زمان که خودم به این نتیجه برسم که ماندنم خاصیتی برای کشور ، جامعه و مردم ندارد لحظه ای ماندن را شرعی و عرفی جایز نمی دانم و هر زمان که دولت و شخص رئیس جمهور هم مصلحت را بر پایان کارم بدانند لحظه ای درنگ نخواهم کرد افتخار می کنم که معلم هستم و از فردای آن روز به شغل معلمی و تدریس در هر کجا که مصلحت باشد می پردازم.

*آقای دکتر صابری بعد از گذشته بیش از دو سال از حضور در استان لرستان و برخی مسائل حول محور عملکرد شما آیا خودتان از عملکردتان در این استان راضی هستید؟

ــ راستش را بخواهید هم بله و هم نه! راضیم از این جهت که در مقام مقایسه با گذشته قدمهای خوبی برداشته شده و موتور کار و تلاش و سازندگی در محورهای مختلف با کمک توان ناچیز بنده و همکاری دیگران به راه افتاده و به سرعت در حرکت است و شما می توانید نمونه های آن را در گوشه و کنار شهرها و روستاها ببینید و قطعاً آثار مطلوب آن در آینده به بار خواهد نشست. احساس می کنم که عمرم بر باد نرفته و خدا را سپاسگزارم.

ناراضی هستم بدین علت که به دلایلی متعدد در مقابل مطالبات به حق مردم و وظیفه و رسالت سنگین پاسداشت حرمت خون شهدا، تأکیدات مقام معظم رهبری و اهداف دولت هنوز به مرز مطلوب نرسیده ام و اگر همت بالای همه دستگاههای اجرایی و همراهی تکلیفی یکپارچه بر استان حاکم می شد براحتی می شد بیشتر از این کار کرد .

* در این راستا تا چه اندازه خود را مقصر می دانید و درجه تعامل شما با نمایندگان و مدیران استان چگونه بوده است؟

ــ یقیناً خود را بی تقصیر و مبرا نمی دانم. تعامل نسبی و دو طرفه است با نمایندگان محترم در همه حوزه های انتخابیه استان تعامل خوبی داشته ام و مطمئناً این تعامل در جهت تحقق خواسته های مردم و کارو سازندگی و کنار گذاشتن بحثهای بی اساس قبیله گرایی و رفیق بازی می تواند بیشتر باشد.



در پاره ایی از موارد به دلیل ضوابط دست و پاگیر و روحیه باری به هر حال و کار امروز را به فردا انداختن و نان به نرخ روز خوردن معدودی از افراد و مدیران مشکلاتی داشته و داریم استاندار لرستان

با مدیران محترم مشکل خاصی ندارم البته در پاره ای از موارد به دلیل ضوابط دست و پاگیر و روحیه "باری به هر حال" و کار امروز را به فردا انداختن و "نان به نرخ روز خوردن" معدودی از افراد مشکلاتی داشته و داریم که امیدوارم اصلاح شود.

* آقای استاندار! یک سئوال صریح؛ با توجه به ورود شما به مباحث امور شهری، تا کی به جبران کم کاریهای دیگران خواهید پرداخت ؟

ــ بنده هرگز در کار دیگران مداخله ای نداشته ام بلکه بر خلاف میل خودم و بنا به تکلیف و تحقق مطالبات مردم کم کاری، بی برنامگی و ضعفهای دیگران را جبران می کنم و هر لحظه که دیگران وظایف خود را به خوبی انجام دهند و در مقابل مردم و مسئولان پاسخگو باشند نهایت خوشحالی و سپاسگذاری بنده خواهد بود و بیشتر به کارهای مدیریتی خود می پردازم .

شما هم به جای اعتراض به بنده از دیگران بخواهید که بهتر و بیشتر و تکلیفی تر انجام وظیفه کنند.

* و اما یک سوال دیگر، آقای استاندار عده ای می گویند که شما پروژه ها را بدون مطالعه و بی حساب و کتاب شروع می کنید مثل پل هوایی تقاطع ولی عصر و 60 متری، تا چه اندازه این حرف را قبول دارید ؟

ــ بازهم بشنو ولی باور نکن. چه کسی می گوید و این عده چه افرادی هستند. چرا خود را معرفی و دلایل خود را رو نمی کنند ؟

اولاً شما و مردم خوب ما بدانند که همه پروژه ها مطالعه کامل و طرح مصوب و مشاور دارند. به عنوان مثال بلوار 60 متری بعد از آنکه دو سر آن آزاد شد که آن هم یکی از مطالبات چندین ساله این مردم بود دارای ترافیک سنگین و حوادثی شد که به پیشنهاد من شرکت مهندسین مشاور آرسیکا انتخاب و نزدیک به یک سال قبل مطالعات را آغاز کرد و پس از ارائه پیشنهادات مبنی بر اصلاح مسیر و احداث تقاطع و تصویب طرح ، حدود یک هفته قبل پیمانکار (جهاد نصر لرستان) انتخاب و مشغول کار شد.

احداث پل بر روی رودخانه دره گرم هم به وسیله همین مشاور طراحی شد که در حال اجراست.

اما شما بدانید در این شهر عده انگشت شماری برای فرار از پاسخگویی مسئولیتهایی که بر عهده داشته و یا دارند به قولی به جلو فرار می کنند و فرافکنی می کنند و اغلب هم وارد مسائلی می شوند به صورت نوشتاری و شایعه پراکنی که هرگز صلاحیت آن را نداشته و ندارند و به همین علت هم مرتکب تناقض و خلاف گویی و شایعه پراکنی می شوند. تصور می کنند که با این شیوه می توانند دیگران را از کار کردن باز دارند و مردم را نا امید و برعملکرد کم کاری خود سرپوش بگذارند و به اصطلاح، آینده ای برای خود ترسیم کنند. اینان سخت در اشتباهند زیرا مردم بهترین قضاوت کنندگان هستند و خادمین را از بی حالان و کم کاران تشخیص می دهند.

* آقای صابری برخی می گویند شما از چند جا حقوق می گیرید تا چه حد قبول دارید؟

ــ اگر راست می گویند مدارکش را ارائه دهند. اگر مدرک ندارند در ماه رمضان ایمان خود را بر باد ندهند. بنده عضو هیئت علمی و استادیار پایه 2 علوم پزشکی کرمانم از همانجا هم حقوق می گیرم و کافی هم هست.

این عده چند نفر و چه کسانی هستند و با چه نیت این حرفها را می زنند و چه کسی حرف آنها را باور دارد؟

از قدیم گفته اند بشنو ولی باور نکن! مردم سراسر استان لرستان، خاص و عام با رفتار، زندگی و عملکرد شخصی و اجتماعی بنده و خانواده ام واقفند و این تهمت بیجا را تکذیب می کنند.

* و اما سوالی که امروز برخی اذهان را درگیر خود کرده است، آقای استاندار این روزها شایعاتی مبنی بر رفتن شما از لرستان مطرح است تا چه اندازه تأیید می کنید ؟

ــ بعضی ها بیکاری خود را با شایعه پراکنی و دلخوشی خود را با پخش شایعات خوش می کنند. شایعه ای بیش نیست، گوش ندهید و دامن نزنید.

من از ناحیه دولت مأمور به خدمت در لرستان شده ام. رفتن من هم با تصمیم دولت و یا خواست شخصی است. بنده خودم را مدیون و خدمتگزار مردم می دانم دولت هم هنوز تصمیمی نگرفته است.

و اما اگر بگویند از فردا صبح هم استاندار لرستان نخواهم بود خدا را شکر می کنم، تا آخر با همین جدیت به کارم ادامه می دهم.

بلافاصله با همان بنز خاوری که با هزینه شخصی لوازم معمولی زندگی را از کرمان به قم و از قم به خرم آباد آوردم لوازم زندگی ساده و شخصی خود را به کرمان منتقل و از همان روز اول در کلاس درس حاضر و به تدریس می پردازم و با همان جدیت به انجام کارهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خود می پردازم.

..................................... ادامه دارد

گفتگو: فاطمه حسینی