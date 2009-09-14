اختصاص 2.5 میلیارد ریال جهت اطعام مددجویان کمیته امداد خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی ‌اصغر حاجی‌ نقی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در هفته اطعام نیازمندان و اکرام ایتام که از میلاد امام حسن مجتبی (ع) آغاز شد، سه هزار و 500 یتیم تحت پوشش این نهاد دارای حامی شدند.

حاجی نقی ادامه داد: از مجموع 400 هزار مددجوی تحت پوشش این نهاد در استان بیش از دو سوم آنان تا کنون اطعام شده‌ اند.

وی با بیان اینکه از 25 هزار یتیم تحت پوشش این نهاد 19 هزار یتیم دارای حامی هستند، افزود: از مجموع شش هزار یتیم تحت حمایت کمیته امداد خراسان رضوی که فاقد حامی بودند با کمک خیران سه هزار و 500 یتیم تا کنون دارای حامی شدند ضمن اینکه این تعداد حامی تعهد پرداخت دو میلیارد و 100 میلیون ریال را تا پایان سال جاری برای کمک به ایتام تحت تکفل خود داده ‌اند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی خاطرنشان کرد: سرانه حمایت از هر یتیم در ماه مبلغ 10 هزار تومان تعیین شده که هر حامی می‌تواند یک یا چند یتیم را حداقل برای یک سال تحت حمایتهای مادی و معنوی خود قرار دهد.