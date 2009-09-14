مس کرمان پیروزی اش را مدیون ادینهو است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، ابراهیم زاده پس از شکست سنگین تیمش مقابل مس کرمان شامگاه گذشته در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما دنبال یک فوتبال پویا بودیم و حمله را درسرلوحه کارمان قرار داده بودیم اما شرایط خاص بازی مسی ها به ویژه در خط هافبک و حرکات ادینهو ما را اسیر کرد.

وی افزود: بازیکنان پرتجربه ذوب آهن نیز اشتباهات فراوانی مرتکب شدند و تیم نظم خودش را ازدست داد.

وی یادآورشد: برنامه ما در این بازی هجوم و حمله بود و حالا که نتوانستیم در مقابل مس نتیجه بگیریم دلیل بر ناتوانی در ادامه راه نیست.

ابراهیم زاده عنوان کرد: تیم ذوب آهن به ادامه بازیهای خوبش در لیگ برتر امیدوار است و در هفته های دیگر این نتیجه را جبران می کنیم.

سرمربی ذوب آهن در مورد غیبت خلعتبری و تاثیر این بازیکن در تیم گفت: هیچ کس منکر کار خوب و بازیهای تاثیر گذار وی نیست اما بازی یک تیم تحت تاثیر کار یک بازیکن نیست.

وی گفت: تیم ما در این بازی روی توپهای برگشتی ضعف نشان داد که ما این ضعف را با برنامه های تمرینی از بین خواهیم برد.

ابراهیم زاده با تیریک این پیروزی به مردم کرمان گفت: تیم مس باید قدر ادینهو را بداند چرا که او در این بازی ما را به شدت اذیت کرد.