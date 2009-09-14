به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود گزینه‎های خارجی مورد نظر مهرام پیش از اعزام این تیم به چین به جمع دیگر بازیکنان ملحق شوند تا در تهران مورد ارزیابی اعضای کادرفنی قرار گیرند. اما با وجود تمام برنامه‎ریزی‏های انجام شده سفر بازیکنان خارجی به ایران انجام نشد تا مهرامی‎ها با ترکیب کاملا ایرانی آماده حضور در تورنمنت بین‏‎المللی شرق آسیا شوند.

حمیدرضا صمدزاده سرپرست تیم بسکتبال مهرام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تا به امروز حضور جسکون ورورمن در ترکیب تیم نهایی شده است. این بازیکن بعد از مسابقات بین‎المللی چین و در تهران به ترکیب مهرام ملحق می‎شود. اما این احتمال وجود دارد که دو گزینه دیگر مورد نظر تیم در چین به ترکیب تیم بپیوندند.

وی خاطرنشان کرد: "راموس" آمریکایی و "فرند" از جامائیکا دیگر گزینه‎های مورد نظر هستند که پیش از انعقاد قرار داد باید در جریان تمرینات ارزیابی شوند. به همین دلیل تلاش داریم تا بتوانیم مقدمات سفر این دو بازیکن را به چین فراهم کنیم تا میزان کارایی آنها در جریان بازی‎ها مشخص شود. در غیر این صورت باید پس از بازگشت به تهران برای ادامه مذاکره با آنها اقدام کنیم.

سرپرست تیم بسکتبال مهرام در مورد تیم‏های شرکت‎کننده در تورنمتت بین‎المللی چین گفت: برخلاف آنچه گفته شده بود هیچ تیمی از اروپا در این تورنمنت شرکت ندارد. طبق آخرین اعلام چینی‎ها قهرمانان سه کشور ژاپن، کره‎جنوبی و چین همراه با مهرام برگزار کننده این تورنمنت هستند.

تیم بسکتبال مهرام چهارشنبه شب راهی چین می‎شود. حامد سهراب‎نژاد بازیکن فصل گذشته تیم بسکتبال مهرام که قرار است امسال در تیم دیگری بازی کند یکی از غایبین تورنمنت بین‎المللی چین است. این رقابت‎ها از یکشنبه هفته آینده آغاز می‎شود.