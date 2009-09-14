به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود گزینههای خارجی مورد نظر مهرام پیش از اعزام این تیم به چین به جمع دیگر بازیکنان ملحق شوند تا در تهران مورد ارزیابی اعضای کادرفنی قرار گیرند. اما با وجود تمام برنامهریزیهای انجام شده سفر بازیکنان خارجی به ایران انجام نشد تا مهرامیها با ترکیب کاملا ایرانی آماده حضور در تورنمنت بینالمللی شرق آسیا شوند.
حمیدرضا صمدزاده سرپرست تیم بسکتبال مهرام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تا به امروز حضور جسکون ورورمن در ترکیب تیم نهایی شده است. این بازیکن بعد از مسابقات بینالمللی چین و در تهران به ترکیب مهرام ملحق میشود. اما این احتمال وجود دارد که دو گزینه دیگر مورد نظر تیم در چین به ترکیب تیم بپیوندند.
وی خاطرنشان کرد: "راموس" آمریکایی و "فرند" از جامائیکا دیگر گزینههای مورد نظر هستند که پیش از انعقاد قرار داد باید در جریان تمرینات ارزیابی شوند. به همین دلیل تلاش داریم تا بتوانیم مقدمات سفر این دو بازیکن را به چین فراهم کنیم تا میزان کارایی آنها در جریان بازیها مشخص شود. در غیر این صورت باید پس از بازگشت به تهران برای ادامه مذاکره با آنها اقدام کنیم.
سرپرست تیم بسکتبال مهرام در مورد تیمهای شرکتکننده در تورنمتت بینالمللی چین گفت: برخلاف آنچه گفته شده بود هیچ تیمی از اروپا در این تورنمنت شرکت ندارد. طبق آخرین اعلام چینیها قهرمانان سه کشور ژاپن، کرهجنوبی و چین همراه با مهرام برگزار کننده این تورنمنت هستند.
تیم بسکتبال مهرام چهارشنبه شب راهی چین میشود. حامد سهرابنژاد بازیکن فصل گذشته تیم بسکتبال مهرام که قرار است امسال در تیم دیگری بازی کند یکی از غایبین تورنمنت بینالمللی چین است. این رقابتها از یکشنبه هفته آینده آغاز میشود.
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