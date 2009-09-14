تیم ملی بوکس ایران مقابل ازبکستان پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که یکشنبه شب در سالن بوکس مجموعه ورزشی شیرودی برگزار شد، ایران در چهار دیدار مقابل حریف خود پیروز شد و در سه دیدار شکست خورد.

در رقابت های برگزار شده شب گذشته نتایج زیر حاصل شد:

در وزن48 کیلوگرم فرهاد صارمی مقابل حریف ازبکی شکست خورد. در 51 کیلوگرم صادق فرج زاده برابر حریف خود شکست خورد و در 60 کیلوگرم هم فروتن گل آرا برابر نماینده ازبکستان باخت.

در اوزان 64 ، 75 ، 81 و 91+ کیلوگرم، نمایندگان کشورمان به ترتیب مهدی تولوکی، محمد ستارپور، احسان روزبهانی و جاسم دلاوری مقابل حریفان خود پیروز شدند.

در وزن 57 کیلوگرم مهدی مهدی پور مقابل محمد مومی وند (هر دو از ایران) به میدان رفت که مومی وند در نهایت برنده این دیدار شد.