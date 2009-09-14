نحوه همکاری دانشگاه تهران با هیئت سه نفره رسیدگی به حوادث بعد انتخابات

سید مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی مدتی که از شروع فعالیت هیئت سه نفره قضایی رسیدگی به حوادث و اغتشاشات بعد از انتخابات می گذرد هرگونه مدرک و سندی را که خواسته شده در اختیارشان گذاشتیم و همکاری خوبی ایجاد شده است.
وی افزود: با توجه به شکایت و پیگیری ریاست و مسئولین دانشگاه تهران این پرونده تشکیل شده و بدیهی است که هماهنگی مورد نیاز بین دانشگاه و این هیئت سه نفره برقرار است.
در جریان حوادث بعد از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نزدیک به یک میلیارد و 300 میلیون ریال به کوی دانشگاه تهران خسارت وارد شد. همچنین از سوی دانشگاه تهران تا کنون مبلغی در حدود 34 میلیون تومان به دانشجویان خسارت دیده پرداخت شده است.
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