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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۲۲

قمصری به مهر خبر داد:

نحوه همکاری دانشگاه تهران با هیئت سه نفره رسیدگی به حوادث بعد انتخابات

نحوه همکاری دانشگاه تهران با هیئت سه نفره رسیدگی به حوادث بعد انتخابات

معاون آموزشی دانشگاه تهران گفت: دانشگاه تهران با هیئت سه نفره قضایی رسیدگی به حوادث و اغتشاشات بعد از انتخابات که قوه قضاییه برای بررسی حمله به کوی دانشگاه مشخص کرده همکاری لازم را انجام داده است.

سید مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی مدتی که از شروع فعالیت هیئت سه نفره قضایی رسیدگی به حوادث و اغتشاشات بعد از انتخابات می گذرد هرگونه مدرک و سندی را که خواسته شده در اختیارشان گذاشتیم و همکاری خوبی ایجاد شده است.

وی افزود: با توجه به شکایت و پیگیری ریاست و مسئولین دانشگاه تهران این پرونده تشکیل شده و بدیهی است که هماهنگی مورد نیاز بین دانشگاه و این هیئت سه نفره برقرار است.

در جریان حوادث بعد از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نزدیک به یک میلیارد و 300 میلیون ریال به کوی دانشگاه تهران خسارت وارد شد. همچنین از سوی دانشگاه تهران تا کنون مبلغی در حدود 34 میلیون تومان به دانشجویان خسارت دیده پرداخت شده است.

کد مطلب 946817

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