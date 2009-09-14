حسن کلامی تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: صداگذاری به روزهای پایانی رسیده و اواخر شهریور "کرگدن" برای پخش آماده می‌شود. این فیلم را با همکاری یک گروه حرفه‌ای و باتجربه ساخته‌ایم و امیدوارم که فیلم در جلب نظر مخاطب موفق باشد.

داستان"کرگدن" درباره گروهی است که برای کلاهبرداری و سوء استفاده از نهادهای مالی و اجتماعی با هم تبانی می‌کنند. علیرضا جلالی‌تبار، رحیم نوروزی، شیما نیکپور، اکبر معززی، رویا جاویدنیا و علیرضا اوسیوند بازیگران "کرگدن" هستند. فیلمنامه را جعفر پاشایی، ساره بطحایی و روزبه فارابی نوشتند.

عوامل تولید "کرگدن" عبارتند از محمدعلی جناب دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، مجید کریمی مدیر تولید، فرهاد مافی مدیر تصویربرداری، عباس رستگارپور صدابردار، احمد مرادپور تدوین، سمیراسادات شجاعی طراح صحنه و لباس، مریم دوستی طراح گریم، امیر واجدسمیعی موسیقی، محصول سیمافیلم.