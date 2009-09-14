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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۱۶

"کرگدن" اواخر شهریور آماده نمایش می‌شود

"کرگدن" اواخر شهریور آماده نمایش می‌شود

با پایان مراحل فنی فیلم تلویزیونی "کرگدن" به کارگردانی فرزاد موتمن این فیلم شهریورماه آماده پخش می‌شود.

حسن کلامی تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: صداگذاری به روزهای پایانی رسیده و اواخر شهریور "کرگدن" برای پخش آماده می‌شود. این فیلم را با همکاری یک گروه حرفه‌ای و باتجربه ساخته‌ایم و امیدوارم که فیلم در جلب نظر مخاطب موفق باشد.

داستان"کرگدن" درباره گروهی است که برای کلاهبرداری و سوء استفاده از نهادهای مالی و اجتماعی با هم تبانی می‌کنند. علیرضا جلالی‌تبار، رحیم نوروزی، شیما نیکپور، اکبر معززی، رویا جاویدنیا و علیرضا اوسیوند بازیگران "کرگدن" هستند. فیلمنامه را جعفر پاشایی، ساره بطحایی و روزبه فارابی نوشتند.

عوامل تولید "کرگدن" عبارتند از محمدعلی جناب دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، مجید کریمی مدیر تولید، فرهاد مافی مدیر تصویربرداری، عباس رستگارپور صدابردار، احمد مرادپور تدوین، سمیراسادات شجاعی طراح صحنه و لباس، مریم دوستی طراح گریم، امیر واجدسمیعی موسیقی، محصول سیمافیلم.

کد مطلب 946818

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