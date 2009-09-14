برتری یاران رضایی مقابل الشمال/ جشنواره گل السد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته اول مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر یکشنبه شب با برگزاری سه دیدار به اتمام رسید که طی آن تیمهای السد و الاهلی مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و جدال تیم‌های العربی و السیلیه نیز در پایان 90 دقیقه تلاش به نتیجه تساوی 2 بر2 انجامید.

السد در پرگل ترین دیدار هفته با نتیجه 5 برصفر مقابل ام صلال به برتری رسید و صدرنشین جدول رده بندی شد تا از همین هفته اول جدالی پایاپای را با الغرافه و قطر آغاز کرده باشد.

الاهلی، تیم رحمان رضایی که به تازگی حضور در لیگ ستارگان قطر را تجربه می کند، نیز در خانه الشمال با یک گل به پیروزی رسید. تک گل الاهلی را در این بازی فرناندو دنیس در دقیقه 65 به ثمر رساند.

- نتایج دیدارهای روز دوم از هفته اول مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر به شرح زیر است:

* العربی 2 - السیلیه 2

گل‌ها: لئوناردو پیسکولیچی (40) و علی مجبل فرطوس (79) برای العربی و روجر فلوریس (84) و مجیب حامد (2+90) برای السیلیه

* الشمال صفر - الاهلی یک

گل: فرناندو دنیس (65)



* ام صلال صفر - السد 5

گل‌ها: حسن الهیدوس (52 و 38)، لیاندرو داسیلوا (70 و 59) و ضاحی النوبی (82 - گل به خودی)

- جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر به شرح زیر است:

1- السد 3 امتیاز - تفاضل گل 5+

2- قطر 3 امتیاز - تفاضل گل 3+، 5 گل‌زده

3- الغرافه 3 امتیاز - تفاضل گل 3+، 4 گل‌زده

4- الاهلی 3 امتیاز - تفاضل گل 1+

----------------------------------------------

9- الشمال بدون امتیاز - تفاضل گل 1-

10- الریان بدون امتیاز - تفاضل گل 3-، 2 گل زده

11- الخور بدون امتیاز - تفاضل گل 3-، یک گل زده

12- ام صلال بدون امتیاز - تفاضل گل 5-