نقد پذیری لازمه پویایی و رشد کشور است / لزوم توجه به سلایق مختلف

سردار یدلله جوانی در گفتگو با مهر، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در نمازجمعه مبنی بر جذب حداکثری ودفع حداقلی نظام نسبت به جریانهای سیاسی گفت: تنها راهکار برای محقق شدن این امر، حرکت گروههای سیاسی در چارچوب قانون است.

وی ادامه داد : آنچه رهبری مطرح کردند ریشه در سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی دارد و همواره همه این موارد مورد تاکید بوده‌است.



رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران با بیان اینکه نظام سیاسی جمهوری اسلامی یک نظام دینی است و ریشه در آموزه های دینی ما دارد افزود: اساس این نظام بر پایه اسلام است و ائمه اطهار، امامان و پیامبر ما نیز بر جذب حداکثری و دفع در حد ضرورت تاکید داشتند.



وی ادامه داد: گروههای سیاسی اگر در چارچوب قانون حرکت کنند و رفتارشان براساس منافع ملی باشد ، مشکلی در این زمینه پیش نمی آید ، زیرا قانون اساسی کشور ظرفیت های بالایی برای جذب دیدگاههای گروههای مختلف را دارد.



سردار جوانی اضافه کرد: اگر جریان های سیاسی داخل کشور بپذیرند در چارچوب قانون که مهمترین شاخص آن تامین امنیت ملی است حرکت کنند، از بسیاری از تنش‌هایی که امروز با آن مواجه هستیم جلوگیری می‌شود.



وی تصریح کرد: متاسفانه برخی از گروههای سیاسی فعال در کشور با تفسیر خاص از قانون اساسی به نوعی منافع خود را بر منافع ملی ترجیح می دهند واین منجر به بروز مشکل می‌شود.



گروه های سیاسی باید سخن رهبر انقلاب را فصل الخطاب بدانند

سردار جوانی گفت: اگر همه قانون را ملاک عمل قرار دهند و قانونگرا باشند مشکلی پیش نمی‌آید چرا که در قانون اساسی ما ولی فقیه محور حرکت جامعه اسلامی است و سخنان ایشان فصل‌الخطاب است.



رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران تاکید کرد: اگر برخی از افراد سخنان رهبری را به عنوان فصل‌الخطاب می‌پذیرفتند باید چالش‌ها و تنش‌های جامعه پایان می‌یافت، زیرا که رهبری همواره براساس مصالح نظام حرکت می کنند وهیچگاه نگاه حزبی و جناحی ندارند.



وی با تاکید بر اینکه همه باید قانون اساسی را چارچوب حرکت خود قرار دهند، افزود: اساسا ولایت مطلقه فقیه یکی از معانیش همین است که سخنان ایشان فصل‌الخطاب همه مباحث است.



سردار جوانی با اشاره به اینکه دیدگاههای سیاسی مختلف در همه‌جای دنیا وجود دارد و در کشور ما نیز به همین صورت است افزود: در برخی موارد این اختلاف سلیقه ها می تواند منجر به واگرایی در کشور شود اما اگر همه در چارچوب قانون حرکت کنند، مشکلی پیش نمی‌آید.



وی افزود: نظام جمهوری اسلامی افراد و گروهها را با سلایق مختلف می‌پذیرد تنها آنجایی که اختلاف سلیقه ها مخل امنیت کشور، جامعه و منافع ملی شود دیگر جایی برای این افراد در نظام جمهوری اسلامی نیست.



رئیس اداره سیاسی سپاه تاکید کرد: گروههای سیاسی باید در قول و عمل پایبند به قانون باشند.



سردار جوانی همچنین درباره جذب حداکثری سلایق در کشور نیز اظهارداشت: در کشوری همچون ایران با جمعیت وگستردگی زیاد و پیشینه جریان های فکری متفاوت و طولانی باید به نوعی عمل کنیم که از همه ظرفیت ها و سلایق مختلف برای پیشرفت و تعالی نظام استفاده کنیم.

اگر تفکر حاکم نقدپذیر نباشد، در کشور پویایی نخواهیم داشت



رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران گفت: اگر تفکر حاکم در کشور نقدپذیرنباشد و به سلایق تمامی گروههای مختلف توجه نکند، پویایی و رشد در کشور به وجود نمی‌آید.



سردار جوانی معتقد است: کسانی که در کشور مسئولیت دارند باید از دیدگاههای منتقدان برای اصلاح امور استفاده کنند.



وی افزود: اگر کسی بر مسند قدرت باشد و با اتکا به دیگاههای خود فکر کند که اشتباه نمی‌کند، این تفکر درستی نیست چراکه دیدگاههای مدیریتی کلان می گوید همیشه روش بهتری برای انجام کار وجود دارد.



وی با تاکید بر اینکه اختلاف سلیقه پویایی در جامعه ایجاد می‌کند افزود: باید به نقدهای سازنده و دلسوزانه افراد توجه و از آنها استفاده کرد.

ظرفیت بالای کشور نتیجه وجود دیدگاه های مختلف و منتقد است



سردار جوانی در بیان اینکه دیدگاههای مختلف و منتقد چگونه در 30 سال گذشته بر کشور تاثیر گذاشته اند، اظهارداشت: اگر امروز در کشور ظرفیت های بالایی وجود دارد تنها به دلیل وجود دیدگاههای مختلف و منتقد است .



وی ادامه داد: در انتخابات دهم ریاست جمهوری حضور 85 درصدی مردم نشان داد که آنان احساس کرده‌اند دیدگاههای مختلف موثر است و می توانند در سرنوشت خود شریک باشند.



وی افزود: پس از گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی وقتی شاهد حضور اینچنینی مردم در صحنه هستیم این نشان می دهد که به افکار و اندیشه ها، قومیت ها و پیروان ادیان ومذاهب مختلف در کشور توجه شده است.



رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران تاکید کرد : در کشور اینگونه نیست که به یک دیدگاه مختلف توجه شود و بقیه در حاشیه قرار داشته باشند.

دغدغه همه گروه های سیاسی کشور منافع ملت و نظام و حقوق مردم است



سردار جوانی در بیان دغدغه‌های کنونی طیف‌‌های مختلف سیاسی در کشور نیز خاطرنشان کرد: تمامی گروههای سیاسی در کشور دغدغه ونگرانیشان منافع ملی، مصالح نظام و حقوق و آینده مردم است.



وی در عین حال ادامه داد : ممکن است برخی گروههای در کشور منافع خود را معادل منافع ملی قرار دهند که برخی از آنها را در حوادث اخیر شاهد بودیم، که این نیز به دلیل خارج شدن آن جریان سیاسی از چارچوب قانون بود که منجر به وقوع چنین اتفاقاتی شد.



رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران تنها راه برون رفت از وضعیت کنونی در کشور و ایجاد همبستگی میان گروههای سیاسی را بازگشت به قانون عنوان کرد و تاکید کرد: قانون شکنی، التهاب و چالش در جامعه را به دنبال دارد.

وی افزود: هیچ گروهی از بی‌ثباتی و نا امنی در کشور سود نمی برد و سود بی‌ثباتی در داخل کشور از آن دشمنان ملت است.



اعتماد مردم به برخی جریانات سیاسی مخدوش شد

سردار جوانی همچنین در بیان دغدغه‌های سیاسی کنونی مردم درجامعه گفت: مردم در حوادث اخیر به برخی از افراد و جریان های سیاسی اعتماد کردند و در برخی موارد این اعتماد به دلیل عملکرد این جریانات سیاسی در حوادث اخیر مخدوش شد.



وی افزود: امروز مردم دولت و رئیس جمهوری دارند که رئیس جمهور همه ملت ایران است و باید برای تامین حقوق شهروندی همه مردم تلاش کند.

رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران تاکید کرد: گروههای سیاسی نیز باید دغدغه های سیاسی مردم را در چارچوب قانون دنبال کنند و اگر هر گروهی بخواهد نفع خود را بر دیگری تحمیل کند سنگ روی سنگ بند نمی شود.

