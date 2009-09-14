استفاده از گیاه طب سنتی ایرانی برای تولید داروی آنفلوآنزای خوکی

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان در دانشگاه پزشکی کائوژیونگ در تایوان دریافته اند ریشه های گیاهی که در سال 1918 برای مقابله با اپیدمی آنفولانزای اسپانیایی مورد استفاده قرار می گرفته است می تواند آنتی ویروسی طبیعی تولید کند که قادر به از بین بردن ویروس H1N1 اپیدمی آنفولانزای خوکی است.

گیاه Ferula Asafetida با نام سنتی آنغوزه که از گیاهان وحشی و سنتی ایران نیز به شمار می رود از بوی بسیار نامطبوعی برخوردار است و معمولا در ایران، افغانستان و چین به وفور یافت می شوند. در آزمایش مواد شیمیایی که از عصاره شیره این گیاه به دست آمده است دانشمندان دریافتند برخی از مواد شیمیایی موجود در این گیاه توانایی بالایی در از بین بردن H1N1 داشته و نسبت به داروهای آنتی ویروس معمولی از قدرت بالاتری برخوردارند.

به گفته محققان این گیاه تاریخچه ای دراز مدت در طب سنتی ایران و چین داشته و در رده ای از گیاهان قرار دارد که از بیش از 230 خصوصیت درمانی طبیعی برخوردار است. دانشمندان از استفاده از ریشه این گیاه به منظور مقابله با اپیدمی آنفولانزای اسپانیایی در 1918 آگاه بودند و بر همین اساس تصمیم گرفتند تاثیرات آنتی ویروسی این گیاه را مورد بررسی قرار دهند.

با استفاده از این گیاه محققان موفق به کشف چندین عامل قدرتمند آنتی ویروسی شدند که می تواند ویروس H1N1 را نابود کند. بر اساس گزارش فاکس نیوز، با توجه به گزارش این مطالعات که در نشریه Natural Produts منتشر شده است محققان امیدوارند با کمک این عوامل شیمیایی بتوانند داروی جدیدی را برای مقابله با اپیدمی آنوفلانزای خوکی سال 2009 ارائه دهند.