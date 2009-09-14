خروج نظامیان آلمانی از افغانستان تا سال 2013

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، "فرانک والتر اشتاین مایر" و "آنگلا مرکل" روز یکشنبه در یک مناظره تلویزیونی در برلین اعلام کردند: آلمان باید قدمهای اساسی را در جهت خروج چهار هزار نظامی کشورش از افغانستان بردارد.

اشتاین مایر در این مناظره تلویزیونی که 90 دقیقه به طول انجامید، گفت: خواستار ایجاد شرایطی مناسب تا سال 2013 برای عقب نشینی نظامیان آلمانی از کشور جنگ زده افغانستان هستیم.

وی با اشاره به برداشتن قدمهای اساسی برای خروج نظامیان از افغانستان هیچ زمان مشخصی را برای خروج نیروهای امنیتی اعلام نکرد.

اشتاین مایر در ادامه افزود: درباره عقب نشینی نظامیان از افغانستان باید درست فکر کنیم و در نهایت تصمیم بگیریم.

وی گفت: خروج کنونی نظامیان از افغانستان به معنی ورود دوباره به مردابی است که پیش از این گرفتار آن بودیم.

مرکل نیز از اعمال فشارهای بیشتر بر کابل برای مطمئن شدن از پیشرفت حاصله در این کشور خبر داد اما هیچ جزئیاتی درباره زمان دقیق خروج نظامیان از افغانستان اعلام نکرد.

بر اساس این گزارش این مناظره درحالی برگزار شد که زمان زیادی به برگزاری انتخابات پارلمانی آلمان در روز 27 سپتامبر (5 مهر ماه) باقی نمانده است.

همچنین بر اساس تازه ترین نظرسنجی ها مشخص شد که مرکل رهبر حزب دموکرات مسیحی از 35 درصد حمایت مردمی بر خوردار است، درحالیکه رقیب اصلی او (اشتاین مایر) از حزب سوسیال دموکرات از حمایت کمتری برخوردار است.

آنگلا مرکل پیشتر در دیدار با " گوردون براون" نخست وزیر انگلیس از ضرورت ایجاد آمادگی بیشتر در دولت افغانستان برای به عهده گیری مسئولیتهای بیشتر در این کشور همزمان با خروج تدریجی نیروهای خارجی سخن گفته بود.