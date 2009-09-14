برای فدراسیون فوتبال متاسفم/از عنایت شکایت می کنم

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، شهرام شفیع زاده شامگاه گذشته در جمع خبرنگاران پس از شکست تیمش در مقابل صبا باتری قم گفت: رئیس کمیته داوران در یکی از خبرگزاریها در واکنش به انتقادات من به وضعیت داوری لیگ برتر گفته بود که برخی در حالی از داورن انتقاد می کنند که اصلا صلاحیت تیمداری ندارند که این حرف برای من بسیار جای تعجب و تاسف داشت.

وی تاکید کرد: برای فدراسیونی که رئیس کمیته داوران آن فردی مثل عنایت است متاسفم که در مقابل انتقاد به حق من از وضعیت داوری لیگ برتر که باعث باخت ما در دو بازی گذشته شده است اینگونه صحبت می کند. در مقابل سپاهان گل آنها اصلا گل نبود و همه کارشناسان این موضوع را تائید کردند و در مقابل پاس همدان نیز گل آنها آفساید بود و اشتباهات باعث لطمه دیدن تیم ما شده ولی حالا آقای عنایت اینگونه علیه من مصاحبه می کند چون می داند که من مدیر دولتی نیستم و مدیر یک باشگاه خصوصی هستم.

شفیع زاده عنوان کرد: من از عنایت شکایت می کنم که اینگونه علیه من حرف می زند. از کفاشیان هم انتظار دارم که اقتدار خودش را نشان دهد و این آقا را از این مسئولیت برکنار کند. خدا پدر غیاثی، رئیس سابق کمیته داوران را بیامرزد که در زمان وی چنین اتقاتی را شاهد نبودیم.

وی اظهار داشت: اینکه عنایت می گوید داوری ما در پنج هفته اول لیگ برتر مشکلی ندارد واقعا جای تعجب دارد و برای این حرفها بسیار برای وی متاسفم.

مدیرعامل باشگاه استقلال اهواز گفت: در مقایسه با سایر تیمهای لیگ برتری بهترین تیم در بخش پرداخت دستمزدها هستیم و از این بابت هیچ نگران خاصی در تیم حاکم نیست. ضمن اینکه از معدود تیمهایی هستم که تمام بدهی فصل گذشته خود را تسویه کرده ایم.

شفیع زاده با اشاره به اینکه هیچ بازیکنی در استقلال اهواز نمی تواند ادعا کند به خاطر پول نگرفتن انگیزه بازی کردن ندارد، تاکید کرد: بازی ضعیف امروز بازیکنان از سه حالت خارج نیست یا اینکه دلشان با تیم نیست، یا با من و کادر فنی مشکل دارند و یا اینکه استرس دارند که باید هر چه سریع تر این موارد رفع شود و تیم به نتیجه گیری مطلوب دست یابد.

وی افزود: در بازیهای گذشته با وجود باخت، بازیهای مناسبی را از خود نشان دادیم ولی در بازی امروز بازیکنان بسیار بد بودند. امروز توپ از کنار بازیکن رد می شود ولی وی برای توپ حتی تکل نمی زند و یا اینکه بازیکن کوتاه قد حریف روی سر بازیکن بلند قد ما سر می زند که این موارد قابل بررسی است.

شفیع زاده با اشاره به اینکه خداداد عزیزی با وجود این شکست و شعار تماشاگران علیه وی همچنان به عنوان سرمربی در تیم همکاری خواهد کرد، گفت: استقلال باید با حفظ سرمربی خود ثبات تیمی و شخصیت خود را احیا کند چرا که اعتقاد دارم مشکلی فعلی استقلال اهواز کادر فنی نیست و اگر در این شرایط آنها را تغییر بدهیم ضرر می کنیم.

وی با اشاره به شعار هواداران علیه خداداد عنوان کرد: این شیطنت است که باید بررسی شود کار چه کسی است. معلوم است هوادار در این شرایط بسیار گرم تیم خود را تشویق می کند و انتظار پیروزی دارد، وقتی یک نفر آن وسط علیه سرمربی شعار می دهد همه با وی همصدا می شوند با این وجود زحمات و حمایت آنها در این بازی قابل ستایش است.

دیدار دو تیم صبای قم و استقلال اهواز در ورزشگاه تختی اهواز با تک گل دقیقه 58 عباس محمد رضایی به سود تیم صبا به پایان رسید.