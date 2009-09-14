بازیهای رایانه ای موثر در افزایش هوش کودکان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اظهارات اوباما خطاب به کودکان مبنی بر ترک کردن بازی های رایانه ای برخی از شرکتهای تولید کننده بازی های رایانه ای سخنان وی را به اندازه ای نگران کننده دیدند که کمپین جمع آوری امضایی را برای رد این سخنان تشکیل دادند. بسیاری از طرفداران بازی های رایانه ای در این کمپین اظهار داشته اند که باید برای اوباما نامه ای ارسال شود تا در آن به تاثیرات بازی های رایانه ای که تا به حال انجام داده است بر روی دوران تحصیل و ریاست جمهوری اش تاکید شود!

این افراد معتقدند بازی های رایانه ای و تحصیل به شکل قطعی با یکدیگر در تضاد نیستند و گاهی در پیشبرد یکدیگر کمک کرده و می توانند درجه هوش و دانش کودکان را افزایش دهند. برخی از بازیهای رایانه ای با توانایی افزایش هوش کودکان و حتی کمک به آنها در انجام تکالیف مدرسه در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

پروفسور لیتون و جعبه شیطانی: این بازی که به سیستم بازی های نینتندو تعلق دارد، ترکیبی از تمامی انواع پازلها به شمار می رود. پازلهای منطقی، مسائل ریاضی، چیستانها، مارپیچها و انواع دیگر پازلها بخشهای مختلف این بازی که از گرافیک رایانه ای جالب توجهی نیز برخوردار است را تشکیل می دهد. کودکان حین انجام این بازی برای یافتن مسیر درست از میان مسائل درگیر کننده ذهن و داستان افسانه ای زیبا و اسرار آمیز بازی زمان خوشی را سپری می کنند بدون اینکه آگاه باشند ذهن آنها در حال گذراندن دوران تمرینات بسیار سنگینی است.

ماجراهای کرم کتاب 2: این بازی که در نسخه اول کودک تنها باید با حروف انتخاب شده توسط رایانه بیشترین تعداد کلمات ممکن را می ساخت اکنون با شخصیتی فعال همراه شده و با هر بار تکمیل کردن کلمات به کمک حروف انتخابی بازیکن می تواند شخصیت داستان را به مبارزه علیه شخصیتهای منفی داستان بازی برده و آنها را شکست دهد.

کودو: از سری بازیهای مخصوص ایکس باکس علاوه بر یک بازی ابزاری برای خلق بازی جدید نیز به شمار می رود. این بازی نه تنها به کودکان برنامه ریزی پایه ای رایانه ای خواهد آموخت بلکه امکان ساخت بازی رایانه ای مخصوص به خود را نیز برای آنها به وجود می آورد.

مکالمه خاموش: این بازی آنلاین جالب توجه شیوه ای زیرکانه را برای خواندن مطالب کلاسیک فراهم آورده است به این شکل کودکان می توانند کتابها و اشعاری مختلف از آثار لاور کرفت و تی اس الیوت را در حالی که شخصیت بازی آنها بر روی کلمات و جملات این نویسندگان در حال پرش و راه رفتن است در این بازی مطالعه کنند.

Big Brain Wolf: از سری بازی های نینتندو است که مخصوص افزایش فعالیتهای ذهنی و تمرین دادن سلولهای خاکستری مغز در حین سرگرمی و بازی طراحی شده است. این بازی نیز در قالبی پازل مانند در فضایی افسانه ای طراحی شده که مملو از شخصیتهای کارتونی است.

سفر به اورگان: از بازیهای مخصوص تلفنهای هوشمند آی- فون است که داستانهایی از تاریخ را با بازیکنان خود در میان می گذارد. در واقع این بازی درسهایی از زندگی گذشتگان را به کودکان می آموزد و شخصیتهای بازی با کمک کالسکه ای قدیمی از میان مسیرهای مختلف برای رسیدن به هدف خود با حوادث مختلفی مواجه می شوند. شاید اکنون این بازی در رده بازی های کلاسیک قرار گرفته باشد اما برنامه ریزی، چیدن استراتژی و درسهای تاریخی آن همچنان توجه بسیاری از کودکان را به سوی خود حفظ کرده است.