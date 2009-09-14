جریان های منتقد عامل بالندگی و رشد فکری و سیاسی جامعه هستند

محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در زمینه جذب حداکثری و دفع حداقلی نظام در برابر جریانات سیاسی افزود: این سیاست را باید به عنوان دستورالعمل اصلی در نظر بگیریم و مسئولان نیز با توجه به این امر باید قدرت تحمل شنیدن نظرات مخالف را داشته باشند.

وی ادامه داد: اختلاف نظرهایی که در داخل نظام و با حفظ اصول است، مثبت بوده و باعث رشد و تعالی نظام جمهوری اسلامی می شود.

نماینده مردم تبریز در خانه ملت با اشاره به اینکه مخالفان به دو دسته داخل نظام و خارج نظام و به اصلاح اپوزیسیون تقسیم می شوند، تصریح کرد: باید در داخل نظام نگاه انتقادی از دولت، مجلس و قوه قضاییه وجود داشته باشد و اگر مسئولان این نگاه انتقادی را برنتابند دیگر نقد و بررسی در داخل نظام ادامه نخواهد داشت.

هر صدای مخالف را نباید صدای مخالفت با نظام تلقی کرد

میرتاج الدینی افزود: هرصدای منتقد و مخالف را نباید صدای مخالفت با نظام تلقی کنیم و آن را کنار بزنیم بلکه باید از آن استقبال کرد و برای برطرف کردن اشکالات و در جهت پویایی و رشد جامعه استفاده کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید رویکرد اصلی در کشور رویکرد تعامل و همکاری باشد تصریح کرد: سه قوه باید نسبت به یکدیگر نگاه همکاری و تعامل داشته باشند چرا که اهدافمان مشترک است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کسانی نیز هستند که در مخالفت پا را فراتر از دایره نظام گذاشتند و اصل نظام و ارکان آن را مورد حمله قرار دادند، گفت: این افراد با مخالفان نظام هم داستان شده اند و آنچنان بیانه صادر می کنند که مخالفان سرسخت نظام، سلطنت طلبان و منافقان خوشحال می شوند، اما نظام جمهوری اسلامی تا یک محدوده زمانی این افراد را تحمل می کند.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری که نظام جمهوری اسلامی بایاد آوری اینکه در زمان حضرت امام (ره) نیز نظام با هر کسی در هر مقامی حتی در سمت نخست وزیری، ریاست جمهوری و بالا تر از آن اگر از اهداف نظام فاصله می گرفت، برخورد می کرد، هشدار می دهند اگر کسی مقابل نظام بایستد نظام جمهوری اسلامی آنان را کنار خواهد زد.

از انتقامجویی در جامعه بپرهیزیم

میرتاج الدینی در عین حال با تاکید بر اینکه باید فضای صمیمانه و دوستانه را در جامعه ایجاد کنیم تصریح کرد: از انتقامجویی، طرد افراد در جامعه و اینکه هر فردی انتقاد کرد او را از دایره خودی بیرون کنیم، بپرهیزیم.

نماینده مردم تبریز در خانه ملت اظهارداشت: باید به دوستان در داخل نظام امکان انتقاد آزادانه را بدهیم و فضا را به گونه ای سنگین نکنیم که امکان هر نوع انتقادی از دست برود.

وی کرد: باید زمینه، فرصت و فضا را برای انتقاد صادقانه، دلسوزانه و مخالفت فراهم کنیم.

جریان های منتقد داخل نظام باعث بالندگی و رشد سیاسی کشور می شوند

عضو هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: جریان های منتقد در داخل نظام باعث بالندگی، رشد و ارتقا فکری و سیاسی جامعه می شود .

وی افزود: اگر زبان انتقاد در جامعه وجود نداشته باشد ضعف ها انباشته می شود و مخالفان نظام جمهوری اسلامی خوشحال می شوند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیران ، دولت و قوه قضاییه باید عملکرد خود را در معرض دید مردم قرار دهند تصریح کرد: مردم در جایی که می بینند مسئولی ضعف دارد باید امکان انتقاد از ان مسئول را داشته باشند.

وی با اشاره به تاکید رهبرمعظم انقلاب بر لزوم نصیحت مسئولان از سوی مردم گفت: مسئولان باید با اتکا به آموزه های دینی و سیره پیامبر اکرم (ص) به افکار عمومی جامعه احترام بگذارند.

میرتاج الدینی جلسات گفتگو و ارتباط مردمی، مناظره های تلویزیونی و استفاده از روزنامه ها و رسانه ها را از جمله راههای ارتباط مردم با مسئولان خواند.

همه مردم را نمی توان در یک قالب سیاسی ریخت

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه 30 سال در کشور دیدگاههای سیاسی مختلف آزادانه فعالیت کردند و همچنان هستند، گفت: نمی شود همه مردم را در یک قالب سیاسی ریخت.

وی افزود: در یک خانواده هم دیدگاههای سیاسی مختلف وجود دارد و ما نمیتوانیم نخبگان، فعالان سیاسی و همه را در یک قالب سیاسی بریزیم.

میرتاج الدینی با بیان اینکه تاکنون از دیدگاههای سیاسی مختلف، متعدد و متفاوت که با حفظ اصول و در داخل نظام وجود دارند ضرر ندیدیم گفت: این جریان های سیاسی مختلف و متفاوت که در کشور وجود دارد باعث بالندگی نظام است.

نماینده مردم تبریز در خانه ملت اظهارداشت: می توان وجود دیدگاههای سیاسی مختلف در کشور را به فرصتی برای تعالی، پیشرفت و ظرفیت سازی در جامعه تبدیل کرد و نه اینکه آن را یک تهدید تلقی کرد.

وی با اشاره به جریاناتی که پس از انتخابات ریاست جمهوری در دور دهم رخ داد خاطرنشان کرد: در این جریان به ظرفیت های نظام صدمه وارد شد، به دلیل اینکه برخی قاعده بازی را نپذیرفتند.

میرتاج الدینی با بیان اینکه کشور ما یک کشور با شیوه انتخاباتی دموکراتیک است، افزود: باید این فضا در کشور حفظ شود و جریانات سیاسی نیز در داخل نظام با هم به رقابت بپردازند.