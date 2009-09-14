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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۰۷

ماجدی در گفتگو با مهر:

پیکان روزهای بهتری پیش رو دارد / نفرات مطرح تیم حریف را از کار انداختیم

پیکان روزهای بهتری پیش رو دارد / نفرات مطرح تیم حریف را از کار انداختیم

مدیر تیم‌های فوتبال باشگاه پیکان با اشاره به رشد چشمگیر این تیم گفت: شاگردان درخشان روزهای بهتری را هم پیش رو خواهند داشت.

میرشاد ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد صدرنشینی این تیم در رقابت‌های لیگ برتر گفت: تیم ما در این 4 بازی خصوصا دیدار با استیل آذین خیلی خوب بازی کرد و قطعا با ادامه این روند روزهای بسیار بهتری را پیش رو خواهد داشت.

وی ادامه داد: پیکان حرف‌های بسیاری برای گفتن در لیگ امسال دارد. البته ما بدون اینکه توقع ایجاد کنیم توانستیم نتایج بسیار خوبی را بدست آوریم و امروز صدرنشین لیگ باشیم.

مدیر تیم‌های فوتبال باشگاه پیکان همچنین خاطرنشان کرد: بازیکنان ما برابر استیل آذین به خوبی از نقاط ضعف حریف استفاده کردند و با بهره گیری به موقع از حفظ توپ توسط مدافعان حریف توانستیم گل پیروزی را به ثمر برسانیم.

ماجدی با بیان اینکه بازیکنی را مامور مهار کریمی نکرده بودند، در پایان گفت: همه بازیکنان ما در این دیدار بسیار خوب بودند و همین مساله باعث شد، نفرات مطرح تیم حریف از کار افتاده و در نهایت 3 امتیاز ارزشمند این مسابقه را از آن خود کنیم.

تیم فوتبال پیکان قزوین با پیروزی یک بر صفر برابر استیل آذین در دیدار یکشنبه شب، موفق شد ضمن کسب چهارمین پیروزی متوالی، صدرنشین رقابت‌های لیگ برتر لقب بگیرد.

کد مطلب 946833

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