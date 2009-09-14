بازگشت دکتروف با رمانی تازه

ای.ال. دکتروف نویسنده سرشناس آمریکایی و برنده جوایزی چون"قلم فاکنر"و "جایزه منتقدان آمریکا" اثر جدیدی با عنوان "هومر و لنگلی" منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رمان بر اساس داستان واقعی "هومر و لنگلی کولیر" نگاشته شده است. این دو برادر به اختلال شدید وسواسی (OCD) مبتلا بودند و هر نوع شیء دورریختنی را جمع می‌کردند.



جنازه هر دو آنها در مارس 1947 در میان صد‌ها تن وسیله دورریختنی‌ که در طول سالها جمع‌آوری کرده بودند پیدا شد.



مشهورترین رمانهای دکتروف، "رگتایم" و "بیلی باتگیت"نام دارد که هر دو توسط نجف دریابندری به فارسی ترجمه شده است.