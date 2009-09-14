به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جام ملت‎های زنان آسیا یکشنبه شب با برگزاری دیدار نهایی میان دو تیم تایلند و چین به پایان رسید.

در این بازی تایلندی‎‌ها پس از شکست (20 بر 25) در گیم نخست بازی در سایر گیم‎ها به ترتیب با نتایج (25 بر 19)، (25 بر 19) و (25 بر 23) به برتری دست یافتند تا با کسب پیروزی 3 بر یک به عنوان قهرمان این دوره از رقابت‎ها معرفی شوند.

همچنین پیش از این بازی تیم ملی ژاپن با تحمیل شکست 3 بر صفر (25 بر 16، 25 بر 15 و 25 بر 18) به کره‎جنوبی مدال برنز این بازی‎ها را به خود اختصاص داد.

تیم ملی والیبال زنان ایران که برای دومین‎بار در رقابت‎های قهرمانی آسیا شرکت کرده بود روز گذشته شکست مقابل ویتنام را پذیرفت و در جایگاه هشتم این پیکارها قرار گرفت.

پانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جام ملت‎های زنان آسیا با حضور 14 تیم برگزار شد. رده‎بندی تیم‎های شرکت‎کننده در این رقابت‎ها به این شرح است:

1- تایلند

2- چین

3- ژاپن

4- کره‎جنوبی

5- قزاقستان

6- چین‏تایپه

7- ویتنام

8- ایران

9- استرالیا

10- هنگ‎کنگ

11- هند

12- ازبکستان

13- سریلانکا

14- اندونزی