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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۰۵

والیبال بانوان آسیا - ویتنام

تیم ملی تایلند قهرمان آسیا شد / اعلام رده‎بندی 14 تیم شرکت‎کننده

تیم ملی تایلند قهرمان آسیا شد / اعلام رده‎بندی 14 تیم شرکت‎کننده

تیم ملی والیبال زنان تایلند با غلبه بر چین عنوان نخست پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جام ملت‎های آسیا را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جام ملت‎های زنان آسیا یکشنبه شب با برگزاری دیدار نهایی میان دو تیم تایلند و چین به پایان رسید.

در این بازی تایلندی‎‌ها پس از شکست (20 بر 25) در گیم نخست بازی در سایر گیم‎ها به ترتیب با نتایج (25 بر 19)، (25 بر 19) و (25 بر 23) به برتری دست یافتند تا با کسب پیروزی 3 بر یک به عنوان قهرمان این دوره از رقابت‎ها معرفی شوند.

همچنین پیش از این بازی تیم ملی ژاپن با تحمیل شکست 3 بر صفر (25 بر 16، 25 بر 15 و 25 بر 18) به کره‎جنوبی مدال برنز این بازی‎ها را به خود اختصاص داد.

تیم ملی والیبال زنان ایران که برای دومین‎بار در رقابت‎های قهرمانی آسیا شرکت کرده بود روز گذشته شکست مقابل ویتنام را پذیرفت و در جایگاه هشتم این پیکارها قرار گرفت.

پانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جام ملت‎های زنان آسیا با حضور 14 تیم برگزار شد. رده‎بندی تیم‎های شرکت‎کننده در این رقابت‎ها به این شرح است:
1- تایلند
2- چین
3- ژاپن
4- کره‎جنوبی
5- قزاقستان
6- چین‏تایپه
7- ویتنام
8- ایران
9- استرالیا
10- هنگ‎کنگ
11- هند
12- ازبکستان
13- سریلانکا
14- اندونزی

کد مطلب 946836

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