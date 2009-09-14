به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جام ملتهای زنان آسیا یکشنبه شب با برگزاری دیدار نهایی میان دو تیم تایلند و چین به پایان رسید.
در این بازی تایلندیها پس از شکست (20 بر 25) در گیم نخست بازی در سایر گیمها به ترتیب با نتایج (25 بر 19)، (25 بر 19) و (25 بر 23) به برتری دست یافتند تا با کسب پیروزی 3 بر یک به عنوان قهرمان این دوره از رقابتها معرفی شوند.
همچنین پیش از این بازی تیم ملی ژاپن با تحمیل شکست 3 بر صفر (25 بر 16، 25 بر 15 و 25 بر 18) به کرهجنوبی مدال برنز این بازیها را به خود اختصاص داد.
تیم ملی والیبال زنان ایران که برای دومینبار در رقابتهای قهرمانی آسیا شرکت کرده بود روز گذشته شکست مقابل ویتنام را پذیرفت و در جایگاه هشتم این پیکارها قرار گرفت.
پانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جام ملتهای زنان آسیا با حضور 14 تیم برگزار شد. ردهبندی تیمهای شرکتکننده در این رقابتها به این شرح است:
1- تایلند
2- چین
3- ژاپن
4- کرهجنوبی
5- قزاقستان
6- چینتایپه
7- ویتنام
8- ایران
9- استرالیا
10- هنگکنگ
11- هند
12- ازبکستان
13- سریلانکا
14- اندونزی
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