ابوالفضل درخشنده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: با مسئولان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران رایزنی کرده‌ایم و تقریباً 90 درصد هماهنگیهای لازم برای آغاز به کار جایزه انجام شده است.

وی افزود: بر این اساس در هفته اول مهر فراخوان دومین دوره جایزه تکنیکی‌ترین رمان سال را اعلام می‌کنیم و پس از ارسال آثار کار داوری آغاز می‌شود.

درخشنده با اشاره به مقدمات انجام شده برای برگزاری این دوره از جایزه اضافه کرد: کتابهایی که در طول سال 87 در جوایز مختلف برگزیده شده‌اند جزو آثاری هستند که در گردونه داوری قرار می‌گیرند. علاوه بر این آثار، رمانها و داستانهای دیگر هم به دبیرخانه جایزه ارسال می‌شود و در این گردونه وارد می‌شوند.

به گفته بانی جایزه مذکور 15 داور برای ارزیابی آثار (رمان و داستان بلند) منتشر شده در سال 1387 انتخاب شده‌اند که در دو بخش آثار را ارزیابی خواهند کرد. در بخش نخست 10 اثر به مرحله نهایی راه خواهند یافت و در نهایت 3 اثر (یا رمان یا داستان بلند) به عنوان آثار برتر معرفی می‌شوند.