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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۴۵

بانی جایزه به مهر خبر داد:

فراخوان برای انتخاب تکنیکی‌ترین رمان سال 87 در مهرماه

فراخوان برای انتخاب تکنیکی‌ترین رمان سال 87 در مهرماه

طراح، بانی و رئیس هیئت داوران جایزه تکنیکی‌ترین رمان سال از اعلام فراخوان دومین دوره این جایزه در هفته نخست مهر امسال خبر داد.

ابوالفضل درخشنده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: با مسئولان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران رایزنی کرده‌ایم و تقریباً 90 درصد هماهنگیهای لازم برای آغاز به کار جایزه انجام شده است.

وی افزود: بر این اساس در هفته اول مهر فراخوان دومین دوره جایزه تکنیکی‌ترین رمان سال را اعلام می‌کنیم و پس از ارسال آثار کار داوری آغاز می‌شود.

درخشنده با اشاره به مقدمات انجام شده برای برگزاری این دوره از جایزه اضافه کرد: کتابهایی که در طول سال 87 در جوایز مختلف برگزیده شده‌اند جزو آثاری هستند که در گردونه داوری قرار می‌گیرند. علاوه بر این آثار، رمانها و داستانهای دیگر هم به دبیرخانه جایزه ارسال می‌شود و در این گردونه وارد می‌شوند.

به گفته بانی جایزه مذکور 15 داور برای ارزیابی آثار (رمان و داستان بلند) منتشر شده در سال 1387 انتخاب شده‌اند که در دو بخش آثار را ارزیابی خواهند کرد. در بخش نخست 10 اثر به مرحله نهایی راه خواهند یافت و در نهایت 3 اثر (یا رمان یا داستان بلند) به عنوان آثار برتر معرفی می‌شوند.

کد مطلب 946839

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