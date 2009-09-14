گره صنعت فرش در بازاریابی است

اصغر عالیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: اکنون در تولید فرش مشکل نداریم و بافندگان فرش های خوبی تولید می کنند و عدم توازن در بازار فرش در بازاریابی آن است که در این زمینه نیازمند برنامه ای مدون و بازاریابی قوی است.

وی با اشاره به اینکه نباید اجازه دهیم فرش دستباف ایران فراموش شود بر معرفی این فرش تاکید کرد و افزود: صادرات دو یا سه دهم درصدی فرش دستباف استان مرکزی راضی کننده نیست و باید چاره ای اندیشید.

عالیخانی با بیان اینکه، باید تشکلی صنفی با حضور همه دست اندرکاران فرش در استان تشکیل شود، اضافه کرد: در این تشکل باید تاجران و صادرکنندگان فرش حضور داشته باشند تا از راهکارهای آنان برای توسعه صادرات استفاده کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه قالی بافی از حالت تک بافی بیرون آمده، از آماده شدن چند کارگاه متمرکز فرشبافی در استان خبر داد و گفت: به زودی یکی از این کارگاه ها در استان راه اندازی می شود.

عالیخانی از پرداخت تسهیلات به متقاضیان راه اندازی کارگاه های متمرکز فرش دستباف در استان خبر داد و گفت: علاقمندان می توانند با ارائه طرح خود با اداره بازرگانی زمینه بررسی طرح خود در کارگروه اشتغال استان ایجاد کنند تا در صورت تایید از تسهیلات استفاده کنند.