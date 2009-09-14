90 درصد مصوبات سفر اول رئیس جمهور به خراسان رضوی اجرا شد

محمود صلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: تاکنون 90 درصد از مصوبات مرحله اول سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت به استان و 46 درصد مصوبات مرحله دوم سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت نهم به این استان اجرا شده است.

استاندار خراسان رضوی گفت: با اشاره به پتانسیلهای مهم خراسان رضوی در بخش کشاورزی و همچنین کمبود آب در این بخش، استفاده از شیوه های نوین آبیاری از جمله آبیاری تحت فشار برای تامین مناسب آب کشاورزی و توسعه این بخش به عنوان یک امر مهم ضروری است.

صلاحی حاشیه نشینی را یکی از معضلات مهم مشهد عنوان کرد و گفت: باید با توسعه متوازن مناطق محروم و افزایش امکانات در مناطق روستایی و دورافتاده استان زمینه مهاجرت معکوس جمعیت از شهرها از جمله حاشیه شهر مشهد به موطن اصلی فراهم شده تا این معضل کاهش یابد.

وی گفت: مشهد باید در کل کشور در جایگاه اول از حیث مدیریتی و ارائه خدمات به زائران و مجاوران قرار گیرد و همه تلاش ما نیز این است.