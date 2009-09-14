جوانان استان مرکزی 125 تشکل غیر دولتی تشکیل داده اند

محمدجمال باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در هر تشکل به طور متوسط بیش از شش جوان عضو اصلی هستند و در مجموع حدود 40 درصد جوانان استان با این تشکلها همکاری یا از برنامه های آنان استفاده می کنند.

باقری با بیان اینکه 40 درصد جمعیت یک میلیون و 400 هزار نفری استان را جوانان تشکیل می دهند، خاطرنشان کرد: تشکلهای مردم نهاد می تواند انرژی آنان را در مسیر سازنده ای سوق دهد.

وی خاطرنشان کرد: اشتغال، ازدواج و هویت مهمترین مسئله جوانان است که باید با برنامه ریزی و اختصاص بودجه های مناسب مورد توجه باشد.

باقری با اشاره به اینکه سند توسعه پنج ساله استان در بخش جوانان در حال تدوین است، افزود: ستاد سامان دهی امور جوانان با عضویت 20 دستگاه فعال است و باید نگاه ویژه ای که بتواند نیازهای این بخش را بیش از گذشته برطرف کند شکل گیرد.

وی با بیا اینکه، فعالیت بیش از سه هزار شبکه ماهواره ای علیه هویت جوانان ایرانی را نباید نادیده گرفت بر اجرای برنامه های فرهنگی و هنری و حضور فعال دستگاه ها تاکید کرد.