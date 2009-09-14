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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۵۲

ادامه تظاهرات علیه نئو نازیها در آلمان/ 47 زخمی و بازداشت 60 نفر

ادامه تظاهرات علیه نئو نازیها در آلمان/ 47 زخمی و بازداشت 60 نفر

در پی تظاهرات فعالان چپ گرای آلمان علیه نئو نازیها در شهر هامبورگ 47 نفر زخمی و 60 نفر از اعتراض کنندگان بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، یک افسر ارشد پلیس گفت: حدود 200 نفر از اعتراض کنندگان درحالی که به یک مغازه فروش قطعات کامپیوتر حمله کرده بودند، به افسران پلیس سنگ پرتاب کردند و اتوموبیلها را در خیابان به آتش کشیدند.

وی همچنین افزود: در میان افراد زخمی شده نام 28 افسر پلیس به چشم می خورد.

بر اساس این گزارش پیش از آغاز تظاهرات حدود دو هزار افسر پلیس به خیابانها اعزام شده بودند و به حالت آماده باش درآمدند.

شنبه شب حدود شش هزار نفر از طرفداران حزب چپ گرا علیه جلسه اعضای حزب راستگرای افراطی (NPD) در شهر هامبورگ تظاهرات کردند و تمام تلاش خود را برای بر هم زدن این نشست انجام دادند.

کد مطلب 946851

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