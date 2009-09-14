تمدید مهلت ثبت نام در‌ آزمون دکتری تخصصی پزشکی/ آخرین آمار ثبت نام

کی قباد طاهر نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهلت ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی فردا 24 شهریور پایان می یافت که با توجه به تسهیل شرایط ثبت نام، مهلت ثبت نام تا صبح روز شنبه 28 شهریور ماه تمدید شده است.

وی گفت: متقاضیان شرکت در آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی سال تحصیلی 89 - 88 می توانند به صورت اینترنتی در این آزمون ثبت نام کنند و سایر شرایط با ورود به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس http://sanjeshp.ir برای داوطلبان قابل مشاهده است.

طاهرنژاد اضافه کرد: داوطلبان تنها مجاز به ثبت نام در یک رشته هستند و رشته هایی که بیش از یک محل، ظرفیت پذیرش داشته باشد داوطلب در صورت پذیرفته شدن در مرحله اول آزمون می تواند به ترتیب اولویت، نسبت به انتخاب چند محل اقدام کند. در حال حاضر 47 رشته برای این آزمون وجود دارد.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی اظهار داشت: آزمون دکتری تخصصی گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت روز 8 آبان ماه سال جاری در شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز برگزار می شود.