تداوم شهرک سازی و یهودی سازی قدس خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری محیط، "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر و "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته در قاهره با یکدیگر دیدار کردند.

نتانیاهو پس از این دیدار خود را برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل آماده می کند.

در این دیدار حسنی مبارک خواستار توقف تمام فعالیت های شهرک سازی در کرانه باختری و توقف یهودی سازی قدس شرقی شد.

وی با اشاره به مواضع پایدار قاهره در مسئله فلسطین، افزود: ما خواستار تحقق صلح عادلانه و فراگیر بر اساس مرزهای 1967 و قوانین و الزامات بین المللی هستیم.

مبارک با اشاره به عواقب خطرناک تداوم شهرک سازی در کرانه باختری و یهودی سازی قدس، افزود: جهان عرب و اسلام حساسیت ویژه ای به مسئله قدس شریف دارند.

در این مذاکرات دو طرف درباره تاثیر آشتی گروه های فلسطینی بر مذاکرات با تل آویو و موضوع تبادل اسرا نیز گفتگو کردند.