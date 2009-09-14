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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۴۶

تیم ملی تیراندازی معلولان عازم اسپانیا می شود

تیم ملی تیراندازی معلولان عازم اسپانیا می شود

تیم ملی تیراندازی معلولان ایران به منظور شرکت در مسابقات بین‌المللی اسپانیا 24روز سه شنبه عازم این کشور خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ملی پوشان کشورمان در قالب 6 ورزشکار شامل 4 بانوی ورزشکار و 2 ملی پوش مرد در این رقابت ها شرکت می کنند.

تورنمنت بین‌المللی اسپانیا به منظور کسب سهمیه ورودی به رقابت های جهانی 2010 و همچنین مسابقات پارالمپیک 2012 لندن تا 29 شهریورماه با حضور کشورهای صاحبنام در رشته تیراندازی برگزار خواهد شد.

تیراندازان معلول کشورمان هم اکنون در اردوی آمادگی که از 17 شهریور ماه در مجموعه ورزشی سئول برگزار شده به سر می‌برند و پس از پشت سرگذاشتن تمرینات پایانی خود عازم کشور اسپانیا خواهند شد.

عطاءالله زارعی، خلیل زارعی، ساره جوانمردی، زیور فدایی، عالیه محمودی و سیده اعظم رضایی در این مسابقات با حریفان خود به رقابت خواهند پرداخت.

کد مطلب 946855

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