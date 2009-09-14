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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۲۸

"فلسفه و تکنولوژی" منتشر شد

نشریه "فلسفه و تکنولوژی" از سوی انجمن فلسفه و تکنولوژی و با همکاری دانشگاه ویرجینیا منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشریه به تأثیرات متقابل حوزه فلسفه و حوزه علم و تکنولوژی می‌پردازد و آثار پیشرفت علمی را بر نظام فلسفی مورد توجه قرار می‌دهد.

تسری استفاده از پست الکترونیک در ارتباطات اثر ای.هانسن، رویه‌های هرمنوتیک در توسعه نرم افزار اثر ویکتور بینزبرگر از جمله موضوعاتی هستند که در این شماره از نشریه مورد بررسی قرار گرفته اند.

"نانوتکنولوژی و جامعه: مسائل اخلاقی کنونی و ظهور مسائل اخلاقی" کتابی است که توسط برنادت وینسنت در این شماره از فصلنامه مورد بررسی قرار گرفته است.

پیشرفت علم و تکنولوژی باعث پیدایش و ظهور مسائل اخلاقی خاص می‌شود که در گذشته مورد بحث نبوده است.

کد مطلب 946857

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