درناهای مهاجر شمال اروپا در تالابهای نقده فرود آمدند

فرامرز سفری در گفتگو با خبرنگار مهر در نقده افزود: بر اساس گزارش محیط بانان حدود دو هزار قطعه از درناهای خاکستری در تالابهای شورگل، سیران گلی، سولدوزگلی، یادگارلو و حسنلو مشاهده شده اند که در مسیر مهاجرت خود از شمال اروپا به سواحل خلیج فارس و دریای عمان مدتی در این تالابها به استراحت و تجدید قوا می پردازند.

وی وضعیت زیست محیطی تالاب های نقده را مطلوب عنوان کرد و گفت: تعداد پرندگان آبزی و کنار آبزی از قبیل مرغابی، فلامینگو، حواصیل، آنگوت، تنجه، کشیم و آبچلیک در این تالاب ها امسال چشمگیر است.

سفری یاد آورشد: احیای تالابهای حسنلو و شورگل با انتقال آب از سد حسنلو و احداث دیواره های ویژه حفظ آب از عوامل مهم افزایش گونه های گیاهی و جانوری در این تالاب هاست.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده گفت: با لایروبی انهار آب کشاورزی منتهی به تالاب های نقده و افزایش آب دهی این نهرها، وضعیت زیست محیطی تالاب ها بهبود یافته است.