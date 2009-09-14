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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۰۶

درناهای مهاجر شمال اروپا در تالابهای نقده فرود آمدند

درناهای مهاجر شمال اروپا در تالابهای نقده فرود آمدند

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره حفاظت از محیط زیست نقده از فرود بیش از دو هزار درنای مهاجر به تالاب های این شهرستان خبرداد.

فرامرز سفری در گفتگو با خبرنگار مهر در نقده افزود: بر اساس گزارش محیط بانان حدود دو هزار قطعه از درناهای خاکستری در تالابهای شورگل، سیران گلی، سولدوزگلی، یادگارلو و حسنلو مشاهده شده اند که در مسیر مهاجرت خود از شمال اروپا به سواحل خلیج فارس و دریای عمان مدتی در این تالابها به استراحت و تجدید قوا می پردازند.

وی وضعیت زیست محیطی تالاب های نقده را مطلوب عنوان کرد و گفت: تعداد پرندگان آبزی و کنار آبزی از قبیل مرغابی، فلامینگو، حواصیل، آنگوت، تنجه، کشیم و آبچلیک در این تالاب ها امسال چشمگیر است.

سفری یاد آورشد: احیای تالابهای حسنلو و شورگل با انتقال آب از سد حسنلو و احداث دیواره های ویژه حفظ آب از عوامل مهم افزایش گونه های گیاهی و جانوری در این تالاب هاست.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده گفت: با لایروبی انهار آب کشاورزی منتهی به تالاب های نقده و افزایش آب دهی این نهرها، وضعیت زیست محیطی تالاب ها بهبود یافته است. 

کد مطلب 946860

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