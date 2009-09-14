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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۳۷

باروتی به مهر خبر داد:

اجرای آزمایشی رتبه بندی فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی

اجرای آزمایشی رتبه بندی فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی

معاون دانشجویی و امور فرهنگی وزارت بهداشت از ابلاغ شاخصهای رتبه بندی فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی به دانشگاهها برای اولین بار در وزارت بهداشت خبر داد و گفت: این رتبه بندی به صورت پایلوت در سطح دانشگاهها اجرا می شود.

دکتر عصمت باروتی در گفتگو خبرنگار مهر افزود: مجموعه این شاخصها تهیه شده و به طور آزمایشی در دانشگاههای علوم پزشکی اجرایی می شود و پس از اجرا مورد بازبینی قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: شاخصهایی که برای این رتبه بندی در نظر گرفته شده است شاخصهایی کمی است و هنوز نمی توان به طور دقیق شاخصهای کیفی را استخراج کرد.

باروتی گفت: شاخصهای رفاهی، انضباطی، تربیت بدنی، مشاوره، امور فرهنگی و سایر بخشهایی که در حوزه دانشجویی و فرهنگی مورد توجه است مجموعه این شاخصها را تشکیل می دهند.

وی گفت: این شاخصها در شورای سیاستگذاری معاونت دانشجویی با حضور معاونان دانشجویی و فرهنگی به تصویب رسیده است و پس از اجرای یک دوره پایلوت و تکمیل نقاط قوت و رفع نقاط صعف نهایی می شود.

معاون دانشجویی و امور فرهنگی تاکید کرد: با توجه به رتبه بندی های آموزشی و پژوهشی که در سطح وزارت بهداشت در حال انجام است برای اولین بار رتبه بندی فرهنگی و دانشجویی نیز در این وزارتخانه انجام می گیرد.

کد مطلب 946866

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