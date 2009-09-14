مس روندی روبه رشدی دارد/ "ادینهو" تنها عامل برتری برابر ذوب آهن نبود

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی یکشنبه شب پس از پیروزی 5 بر2 تیمش مقابل ذوب آهن اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز روز خوب دفاع و خط میانی مس کرمان بود و بازیکنان تیم ما به معنای واقعی فوتبالی شناور ارائه کردند.

مظلومی که قبل از این اوج آمادگی تیمش را در هفته ششم لیگ برتر عنوان کرده بود، یادآور شد: بازیکنان من از نظر قدرت بدنی و دوندگی در زمین کاری کردند که کادر فنی از آنها خواسته بود. تیم ما امروز از شرایط سخت ابتدای فصل بیرون آمده و روندی روبه رشد را طی می‌کند.

سرمربی مس کرمان خاطرنشان کرد: در مصاف با ذوب آهن اصفهان تعویض‌های تهاجمی و بازی تهاجمی را در برنامه کارمان قرار داده بودیم که نتیجه هم گرفتیم.

مظلومی با ابراز خرسندی از عملکرد شاگردانش افزود: شاید اگر بچه ها تلاش بیشتری می کردند گلهای بیشتری به ثمر می رسید بازیکنان ما با یکدلی و صمیمیتی که در تیم با هم دارند فوتبال خوب و تماشاگر پسندی را ارائه کردند.

وی کار تیم مس کرمان را در ادامه مسابقات لیگ برتر دشوارتر از قبل خواند و گفت: ما برای اینکه بتوانیم پیروزی‌های خود را تداوم بخشیم باید در بازی سخت هفته آینده مقابل شاهین بوشهرهم پیروز شویم.

وی در واکنش به ادعای سرمربی تیم ذوب آهن که پیروزی مس را به ادینهو برزیلی نسبت داده بود، گفت: ما یک تیم داریم و یک تیم حتی در 11 نفر خلاصه نمی شود چه برسد به یک نفر، بازیکنان ما همه کارشان خوب است و بی عدالتی است اگرهمه نتیجه را فقط به یک بازیکن نسبت دهیم.

مظلومی درباره پائولو زالتون بازیکن برزیلی تیم گفت: در بین چهار بازیکن خارجی تیم اصلا از پائولو راضی نیستم وی در دیدارهای تدارکاتی خوب کار می کرد اما شرایط تمرین و دیدارهای دوستانه را در بازی‌های رسمی ندارد.