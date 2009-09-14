800 هکتار از اراضی شهر جورقان همدان متعلق به کوره های آجرپزی است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی اکبر فامیل کریمی شامگاه یکشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات شهر جورقان که با حضور عضو هیئت رئیسه مجلس برگزار شد، اظهار داشت: باید وضع تملک و آب این قسمت تعیین شود.

وی افزود: در گذشته هزار و 200 هکتار از اراضی این قسمت جزو کوره های آجرپزی قرار داشته به صورتی که اشتغال و زندگی مردم این شهر از این طریق تأمین می شد.

فامیل کریمی اعلام کرد: در حال حاضر تعداد 54 کوره آجر پزی دستی در این شهر وجود دارد که 23 کوره از آن فعال است.

عضو هیئت رئیسه و نماینده مردم همدان در مجلس نیز در این جلسه خاطرنشان کرد: در حال حاضر استان همدان با دو عنوان کلانشهر و پایتخت تاریخ و تمدن ایران شناخته می شود.

حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه همدان از امن ترین استانهای کشور است، اضافه کرد: وضعیت شهر جورقان نسبت به جمعیتش طبق آمار و ارقام از کم جرمترین مناطق همدان محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه شهر جورقان در قسمت ورودی شهرستان همدان واقع شده است، گفت: از سه راهی فامنین تا همدان اتوبانی احداث خواهد شد که اعتباری بالغ بر 340 میلیارد تومان به آن تعلق گرفته است.

نماینده مردم همدان در مجلس خاطرنشان کرد: استان همدان بعد از قم یازدهمین کلانشهر ایران است.