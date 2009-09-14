بوی نامطبوع ناشناخته آرامش شبهای زنجان را بر هم ریخته است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، بوی تعفن شدید همراه با ایجاد سرگیجه و سوزش چشم و گلو این روزها آنقدر مردم زنجان را آزار می دهد که مردم برخی مناطق حاشیه ای شهر زنجان جرات باز کردن پنچره خانه های خود را از ساعت 10 شب تا سحر ندارند.

جواد تاراسی مدیرکل محیط زیست استان زنجان در توضیح منشا انتشار بوی نامطبوع گفت: نمی‌دانیم منشأ این بوها چیست، چون بحث انتشار بوی موادآلی است، میزان انتشار گازهای آلی هم در کشور کم است و فقط در دانشگاه صنعتی شریف و شرکت نفت وجود دارد لذا سنجش بوی نامطبوع در شرایط زمانی فعلی غیرممکن است.

دستگاههایی که تشخیص دهند منشا بوی بد کنونی در شهر زنجان چیست هنوز در دنیا اختراع نشده است مدیر محیط زیست زنجان

تاراسی ادامه داد: علاوه بر اینکه امکانات وجود ندارد می‌توانم بگویم از نظر بحث پیشرفت علمی و فنی دستگاههایی که جوابگوی اینها باشند فعلاً‌ در دنیا اختراع نشده یا اینکه چیزی پیش‌بینی نشده است فقط دستگاههای GC می‌تواند جوابگو باشد که آن دستگاهها هم صرفاً برای گازهایی می‌تواند کاربری داشته باشد که برای دستگاه شناخته شده باشد.

وی تاکید کرد: در گزارشهایی که راجع به آلودگی هوا و انتشار بوی نامطبوع می‌شود خیلی سریع کارخانه‌های آلاینده را بررسی می‌کنیم و واحدهایی که در پروسه تولید خود آمونیاک تولید می‌کنند را با اعزام اکیپ کارشناس بررسی می‌کنیم.

تاراسی تاکید کرد: در مورد گزارش شنبه شب هم این کار صورت گرفت و مشکلی نبود تقریباً 90 درصد خیالمان راحت شد که ضرر و زیان نداشته و فقط آزار و اذیت دارد و مثل بوی فاضلاب عادی است.

به گفته تاراسی بوی نامطبوع به واحدهای آلاینده مشکوک و خطرناک ارتباط ندارد.

مدیرکل محیط زیست استان با بیان اینکه امکان دارد بوی نامطبوع از این کانالها منتشر شود، افزود: در حال بررسی گزینه های احتمالی دیگر هستیم و در این خصوص بیمارستان امام حسین(ره) نیز بررسی می شود.

تراسی که همواره کوشیده با اطلاع رسانی تعامل سازنده ای با رسانه ها و مطبوعات استان داشته باشد در این زمینه نیز قول داد با بسیج نیروهای خود نسبت به پیدا و برطرف کردن منشا بوی نامطبوع شبهای اخیر اقدام نماید.

شهردار زنجان: من بویی احسای نمی کنم؛ چرا نیامده باز شروع کردید

ناصر موسوی که به تازگی به سمت شهردار زنجان منصوب شده با واکنش شدید به سئوال خبرنگار مهر که از وی در خصوص وجود بوی نامطبوع در سطح برخی مناطق شهر پرسید گفت: " چرا باز نیامده شروع کردید من که الان توی دفترم بوی را احساس نمی کنم شما این حرف را بر چه منبایی می گویید".

البته باید به حرفهای شهردار اعتماد کرد چرا که دفتر شهردار زنجان در فاصله بسیار از مناطق درگیر در بوی نامطبوع و ناشناس شبانه است و به طور حتم این بو به آن محدوده سرایت نمی کند.

این روزها که به دلیل عدم رسیدگی مناسب، شهر زنجان درگیر برخی مشکلات در حوزه خدمات رسانی و عمران شهری است کانالهای فاضلاب نیز در این راستا عامل مهم در روند توسعه آلوگی ها شده اند و به خصوص در مناطق غربی شهر زنجان انباشت زباله و بوی تعفن شدید مردم این مناطق را آزار می دهد.

شهردار زنجان با تائید وضعیت نامناسب برخی کانالهای فاضلاب شهری به خصوص در محدوده مناطق حاشیه ای شهر قول داد برای رفع این مشکل دستور سریع دهد.

به هرحال در روند عمران شهری نباید بین شهروندان تبعیض قائل شد چرا که هم اکنون در منطقه شمال شهر زنجان چنین معضلی اصلا معنا ندارد اما مردم مناطق مرکزی و پایین تر از آن شبها خواب راحت نیز ندارند..