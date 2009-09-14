حاشیه دیدار مس کرمان و ذوب آهن اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان دیدار شامگاه یکشنبه مس کرمان و ذوب آهن در ورزشگاه امام علی (ع) که با پیروزی پنج بر دو مس به پایان رسید با حواشی همراه بود.

برای اولین بار از ابتدای فصل جاری لیگ برتر 11 هزار نفر هوادار کرمانی در ورزشگاه امام علی (ع) کرمان حضور یافته و تا دقایق پایانی تیم مس کرمان و مظلومی را تشویق کردند.

مدعیان اصلی کاپیتانی تیم، عباس محمدی، حسین خانی و علی سامره در زمین حضور نداشتند و در غیاب این افراد آشوبی بازوبند کپیتانی را بسته بود.

مس کرمان درغیاب چهار بازیکن اصلی تیم در دو بازی پیاپی بسیار روان تر از حضور این بازیکنان در ترکیب تیم حاضر شده است.

گلهای مس کرمان در دقایق 54،22 و 62 توسط "ادینهو"، در دقیقه 43 توسط آشوبی از روی نقطه پنالتی و در دقیقه 66 توسط رجب زاده به ثمر رسید.

ادینهو که پس از گل دوم پرچم کرنل را از جا در آورده و به تعبیر مفسر تلویزیونی این دیدار همانند شمشیر یکی از قهرمانان سریال های تلویزیونی اقدام به انجام حرکات نمایشی کرد بلافاصله توسط داور با کارت زرند جریمه شد.

بعد از گل سوم "ادینهو" که تنها یک دقیقه پس از گل اول ذوب آهن به ثمر رسید مدیرعامل مس کرمان و پرویز مظلومی به سمت ادینهو دویدند و ابراز شادی کردند.

گلهای ذوب آهن در دقایق 61 توسط محمد حسینی و 72 توسط مصطفی صالحی نژاد از روی سانتر مستقیم ضربه کرنل وارد دروازه مس کرمان شد در این صحنه مظلومی نسبت به ورود این توپ ساده به دروازه مس به شدت اعتراض کرد.

در دقیقه 50 بازی داور گل بازیکنان ذوب آهن اصفهان را مردود اعلام کرد.

منصور ابراهیم زاده از ابتدای بازی تا دقیقه 85 بازی امیدوارانه در کنار زمین بازیکنان خود را به حضور در تیم مس کرمان فرا می خواند.

نکته قابل توجه در این بازی آمار کرنل دو تیم بود به طوریکه ذوب آهن در این دیدار 10 کرنل به دست آورد که یک کرنل را مستقیما وارد دروازه مس کردند اما در مقابل بازیکنان مس کرمان در این بازی حتی یک کرنل نزدند.

روشن شدن اسکوربرد رنگی ورزشگاه امام علی (ع) جلوه زیبایی به ورزشگاه داده بود و بر ابراز شادی مردم کرمان افزوده بود.

آمار فرصتهای گل مس کرمان توسط صدا و سیمای کرمان در پایان نیمه اول در حالی یک فرصت اعلام شد که مس در نیمه اول دو گل به ثمر رسانده بود، در بین دو نیمه نیز صدا و سیما از این فرصت استفاده کرد و در دفاع از فیلم بردار کرمانی که در بازی با پاس همدان با منصوریان درگیر شده بود برنامه پخش کرد.

در دقایقی از بازی مظلومی زیر لب شروع به دعا خواندن کرده بود.

این دیدار در نیمه اول یک دقیقه و در نیمه دوم چهار دقیقه وقت تلف شده داشت.