آمریکا و اسرائیل درباره روند سازش اختلاف دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، "بنیامین نتانیاهو" پیش از برگزاری نشست خود با "جرج میچل" گفت: امیدوارم که بتوانیم شکاف های موجود میان تل آویو و واشنگتن را بر سر مذاکرات سازش از بین ببریم و از این شکاف ها پلی در جهت گسترش روابط دیپلماتیک دوجانبه بسازیم.

بر اساس این گزارش جرج میچل در نشست روز یکشنبه خود با نتانیاهو تمام تلاش خود را برای توقف شهرک سازی در کرانه باختری انجام داد. درحالیکه آمریکا و جامعه بین الملل بارها بر توقف شهرک سازی تاکید کردند، رژیم صهیونسیتی بر توسعه این شهرک ها ادامه می دهد.

همچنین پیشنهاد توقف شهرک سازی توسط نتانیاهو مربوط به پروژه ساخت حدود 2 هزار و 500 واحد مسکونی در کرانه باختری می شود که به تازگی آغاز شده است. در این پیشنهاد اشاره ای به ساخت و سازها در بیت المقدس نشده است.

همچنین جرج میچل و ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز سه شنبه در رام الله با یکدیگر دیدار خواهند کرد.