589 یتیم از حمایت حامیان برخوردار شدند

علیرضا چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این ایتام توسط 319 حامی تحت حمایت قرار گرفتند و امید است تا پایان ماه مبارک رمضان ایتام بیشتری تحت حمایت قرار گیرند.

وی با بیان اینکه سه نفر از حامیان، هر کدام حمایت از 50 یتیم زیر 18 سال را برعهده گرفته اند، خاطرنشان کرد: در طرح اکرام ایتام امسال این استان که همزمان با سراسر کشور برگزار شد، خیرین 21 میلیون و 433 هزار ریال به حمایت از ایتام کمک کرده اند.

وی گفت: در دین مبین اسلام تاکید و سفارش بسیاری در خصوص حمایت از ایتام شده است و در حال حاضر چهار هزار و 691 یتیم استان مرکزی تحت حمایت این نهاد هستند.