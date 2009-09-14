480 میلیون ریال به موسسات دینی خراسان جنوبی کمک شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، هاشم شیرازیان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: تاکنون بالغ بر 480 میلیون ریال از محل کمیته حمایت و نظارت بر موسسات دینی به 12 موسسه مذهبی، فرهنگی و هنری خراسان جنوبی کمک شده است.

وی اظهار داشت: در این راستا 12 طرح از 12 کانون فرهنگی و هنری و موسسات مذهبی به دبیرخانه مساجد رسید که بعد از بررسی در کمیته مربوطه برای تعیین اعتبار لازم به تهران ارسال شد.

شیرازیان گفت: کانونها و موسساتی که طرح قرآنی و فرهنگی جدید و قابل اجرایی داشته باشند می توانند طرح خود را به دبیرخانه کانونهای مساجد ارسال کنند تا ضمن بررسی در کمیته مربوطه و تایید، برای داوری در شورای طرح و برنامه به تهران ارسال شود.

وی تاکید کرد: موسسات امین شرق، بیت الرقیه، امام علی(ع)، هیئت رزمندگان اسلام، خیریه محبان الفاطمیه(س)، کتابخانه شهید مطهری، مجمع دلسوختگان بقیع، مسجد امام حسین(ع) بیرجند، مجمع فرهیختگان و کانون زینبیون نوفرست تاکنون موفق به ارائه طرح و دریافت کمک هزینه اجرای آن شده اند.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی تعمیق باورهای دینی، فعالیتهای قرآنی، نجوم، گسترش فرهنگ مهدویت، طرح تربیتی چهره به چهره و خرید تجهیزات فرهنگی را از جمله محورهای طرحهای ارائه شده برشمرد.