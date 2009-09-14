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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۲۳

طی حکمی از سوی علی سعیدلو/

مهرداد سراجی مدیرکل دفتر رئیس سازمان تربیت بدنی شد

مهرداد سراجی مدیرکل دفتر رئیس سازمان تربیت بدنی شد

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی طی حکمی مهرداد سراجی را به سمت مشاور و مدیرکل دفتر رئیس سازمان تربیت بدنی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم علی سعیدلو برای سراجی آمده است:« نظر به تعهد، تجارب و شایستگی های مدیریتی جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان مشاور و مدیرکل دفتر معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان تربیت بدنی تعیین می گردید. امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال در حسن اجرای وظایف و امور محوله و پیشبرد اهداف سازمان موفق و موید باشید.»

مهردادسراجی عضو سازمان نظام مهندسی تهران و از مدیران جوان کشور است که در سال 85 به عنوان مدیر نمونه انتخاب شده است. وی پیش از این سمت های مدیرکل دفتر معاونت اجرایی رئیس جمهور، مدیرکل دبیرخانه مرکزی نهاد ریاست جمهوری و معاون پیگیری دفتر شهرداری تهران را عهده دار بوده است.

کد مطلب 946881

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