تدارک مقدمات مذاکره ایران و1+5 / پیشنهاد هواپیما گمانه زنی است

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست هفتگی حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه با خبرنگاران داخلی و خارجی که امروز دوشنبه برگزار شد وی در پاسخ به سئوالی در مورد درخواست آمریکا و غرب برای مذاکره فوری با ایران گفت: همانطور که ما بارها اعلام کرده ایم ملت ایران اهل تعامل و گفتگوست و در چارچوب بسته پیشنهادی برای این تعامل و گفتگو آمادگی داریم .

وی در پاسخ به سئوالی در مورد اخباری مبنی بر پیشنهاد فروش 20 هواپیمای پیشرفته از سوی آمریکا به ایران در قبال داراییهای بلوکه شده ایران گفت: هنوز هیچ مقام و منبع رسمی آمریکایی در مورد فروش هواپیماها مطلبی نگفته است و آنچه تاکنون مطرح شده در حد گمانه زنی رسانه ای است.

سخنگوی وزارت خارجه با تاکید مجدد بر اینکه تاکنون آمریکاییها از موضع رسمی هیچ سخنی در این خصوص نگفته اند، گفت: البته ما بارها اعلام کرده ایم که مسئله تحریم قطعات و هواپیماهای غیر نظامی به مثابه نقض حقوق بشر است و هیچ دلیل و منطق انسانی ندارد و مسئولیت جان مسافران بر عهده کشورهای تحریم کننده است.

قشقاوی تصریح کرد: امیدواریم این سیاست غلط و غیر انسانی توسط غربیها متوقف شود.

وی در پاسخ به خبرنگاری که زمان دقیق مذاکرات ایران و 1+5 را از ایران جویا شد گفت: من نمی توانم زمان خاصی را بگویم ولی با عنایت به اینکه طرفین در این مورد ابراز تمایل کرده اند ارگانهای ذیربط مقدمات تماس را برقرار می کنند.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد اعلام آمادگی ترکیه برای میزبانی اجلاس ایران و 1+5 گفت: سخنگوی وزارت خارجه ترکیه دیروز و در هنگامی که در ایران حضور داشت در گفتگو با شبکه فرانس پرس این موضوع را تکذیب کرد البته ترکیه همواره مایل است نقشی سازنده در این موضوع داشته باشد.

خبرنگاری از قشقاوی سئوال کرد ظاهرا آمریکا قصد دارد در مذاکرات آتی با ایران موضوع هسته ای ایران را مطرح کند، دیدگاه شما در این خصوص چیست که وی پاسخ داد آنچه که مقامات ما بارها بر آن تاکید کرده اند این است که ملت ایران درباره حقوق مسلم هسته ای خود گفتگو نمی کند اما همانطور که در بسته پیشنهادی وجود دارد، موضوع رفع نگرانی را داریم و این موضوع قابل گفتگوست البته ما معتقدیم باید به موضوع خلع سلاح هسته ای جهانی هم توجه کرد و این شعار" انرژی صلح آمیز هسته ای برای همه و سلاح هسته ای برای هیچ کس" را مطلوب ترین شعار برای بشریت می دانیم.

قشاوی ادامه داد: ظرفیت ایران طوری نیست که امروز مسائل را به صورت ریز و مقطعی با او مطرح کنند بلکه ظرفیتی برای تعامل سازنده و پایدار وجود دارد.

قشقاوی در مورد واردات چای از کنیا هم که سئوال یکی از خبرنگاران بود گفت: به هر حال درصدی از نیازهای کشور با واردات تامین می شود البته ما امیدواریم به خودکفایی کامل برسیم ولی در بعضی موارد واردات اجتناب ناپذیر است البته واردات الزاما برای مصرف داخلی نیست چون ایران اکنون سکوی صادرات کالا به آسیای مرکزی، عراق و ... شده است ضمن اینکه با واردات کالا از آن کشورها باعث ایجاد زمینه صادرات ما به آنجا هم می شود.

وی با بیان اینکه وضعیت فعلی بیانگر نشاط دیپلماسی اقتصادی ماست، بر درستی سیاستهای فعلی تاکید کرد.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد تبعه دستگیر شده ایرانی در فرانسه نیز گفت: آقای کاکاوند به عنوان توریست به فرانسه سفر کرده بود که با اتهامات واهی دستگیر شده، خانواده ایشان نیز بسیار نگران هستند و بارها به وزارت خارجه نیز مراجعه کرده اند، امیدواریم در چارچوب حقوق انسانی در مورد ایشان عمل بشود.