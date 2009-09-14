شاخصهای کتابخوانی و کتابخانه ای در کشور جهش قابل توجهی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مسلم میرزاپور شامگاه یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل کتابخانه های عمومی استان یزد اظهار داشت: در این زمینه استان یزد نیز به لحاظ بسیاری از شاخصهای کتاب و کتابخانه ‌ای در زمره استانهای برتر کشور قرار دارد.

وی افزود: ارتقا شاخصهای کتابخانه ای به برکت انقلاب اسلامی صورت گرفته و تلاش می شود با صرف بودجه های عمومی نظیر نیم درصد شهرداری ها به ارتقا این شاخصها کمک کنیم.

میرزاپور با بیان اینکه هنوز هم نیاز به ارتقا در زمینه کتاب و کتابخوانی ضروری است و تا رسیدن به ایده ‌آلهای این امر فاصله داریم، افزود: بر اساس برنامه پنج ساله توسعه و سند چشم ‌انداز 20 ساله، برنامه ‌ریزی های بسیاری برای توسعه کتابخانه ‌ها و سرانه‌ ‌های فضای کتابخانه ‌ای همچنین کتاب در نظر گرفته شده و برای تحقق این برنامه‌ ها اهتمام جدی داریم.

از همه ظرفیتهای استانها برای توسعه کتابخانه ای استفاده خواهیم کرد

میرزاپور خاطرنشان کرد: در این زمینه از ظرفیتهای همه شهرستانهای استانها، شهرها و روستاها استفاده خواهیم کرد.

وی اظهار امیدواری کرد که استان یزد نیز از تمام ظرفیتهای خود حتی در روستاها بهترین استفاده ‌ها را داشته باشد و در این زمینه یاری گر نهاد کتابخانه‌ های عمومی کشور باشد.

استاندار یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: کتاب در همه دوره ‌ها وسیله ‌ای برای ترویج فرهنگ بوده است و سرآمد این فرهنگسازی، کتاب قرآن بوده زیرا این کتاب آسمانی مروج دین غنی اسلام است.

محمدرضا فلاح ‌زاده کتاب را بهترین وسیله برای رشد علمی و شکوفایی استعدادهای نهفته عنوان کرد و افزود: کتاب بهترین وسیله برای پایه‌ گذاری تفکر صحیح دینی و علمی است.

فلاح‌زاده با اشاره به وضعیت کتاب و کتابخانه‌ ها در کشورهای مختلف جهان عنوان کرد: کشورهای توسعه یافته 20 درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌ دهند و 70 درصد تولید کتاب را دارند اما در کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته این امر برعکس است و با وجود جمعیت بسیار تنها 20 درصد تولید کتاب در این کشورها اتفاق می ‌افتد.

سال گذشته 400 میلیون تومان از بودجه اختصاصی کتابخانه های عمومی یزد جذب نشد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر تلاش نهاد کتابخانه ‌های عمومی استان یزد در جذب بودجه‌ها یادآور شد: سال گذشته نهاد کتابخانه ‌های عمومی یزد نتوانست 400 میلیون تومان از بودجه اختصاصی خود را جذب کند اما امسال باید تلاش شود تا بودجه 500 میلیون تومانی این نهاد به طور کامل جذب شود.

فلاح‌ زاده همچنین بر احداث کتابخانه در شهرستانها با کمک خیران استان تاکید کرد و افزود: تلاش شود تا کتابخانه‌ های موجود تکمیل و ساختمانهای موجود بلااستفاده در روستاها و شهرها به کتابخانه تبدیل شود.

بانک اطلاعات کتاب در استان یزد راه اندازی شود

وی همچنین تجمیع اطلاعات کتابها در بانک اطلاعاتی، تلاش در جهت افزایش سرانه کتاب، کتابت و کتابخوانی، راه ‌اندازی اینترنت در کتابخانه ‌ها، راه‌ اندازی غرفه ‌های ویژه نظیر کودکان و دفاع مقدس در کتابخانه ها و ... را خواستار شد.

در این مراسم مدیرکل جدید کتابخانه ‌های عمومی استان یزد نیز اظهار داشت: تمام تلاش خود را برای اینکه هر فرد یزدی عضو کتابخانه ‌های عمومی استان شود و در هر خانه یک کتابخانه شخصی وجود داشته باشد، به کار خواهیم بست.

در این مراسم از زحمات محمدرضا قانع تجلیل و سیدمحمد حسن اعلایی به عنوان مدیرکل کتابخانه‌ های عمومی استان یزد معرفی شد.