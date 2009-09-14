خواستار پذیرش 245 دانشجوی نیمه حضوری بودیم/ وزارت علوم 525 نفر پذیرفت!

عبدالله شفیع زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ظرفیت درخواستی دانشگاه برای ورودی های امسال دوره های نیمه حضوری 245 نفر بود اما ظرفیت اعلام شده از سوی وزارت علوم 525 نفر است.

وی افزود: به دلیل این افزایش ظرفیت در دوره نیمه حضوری در ارائه امکانات آموزشی و دانشجویی با مشکل روبرو خواهیم بود که به منظور پیشگیری از این امر مشغول تهیه و تدوین برنامه ای جدید برای پاسخگویی به دانشجویان ورودی جدید هستیم.

معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی در رابطه با افزایش شهریه ها در سال تحصیلی جدید گفت: ثبت نام های امسال به صورت علی الحساب بر اساس همان نرخ شهریه های سال پیش محاسبه شده و به صورت اینترنتی اخذ می شود.