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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۱۰

شفیع آبادی به مهر خبر داد:

خواستار پذیرش 245 دانشجوی نیمه حضوری بودیم/ وزارت علوم 525 نفر پذیرفت!

خواستار پذیرش 245 دانشجوی نیمه حضوری بودیم/ وزارت علوم 525 نفر پذیرفت!

معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: ظرفیت دوره های نیمه حضوری این دانشگاه دو برابر ظرفیت درخواستی دانشگاه اعلام شده است.

عبدالله شفیع زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ظرفیت درخواستی دانشگاه برای ورودی های امسال دوره های نیمه حضوری 245 نفر بود اما ظرفیت اعلام شده از سوی وزارت علوم 525 نفر است.

وی افزود: به دلیل این افزایش ظرفیت در دوره نیمه حضوری در ارائه امکانات آموزشی و دانشجویی با مشکل روبرو خواهیم بود که به منظور پیشگیری از این امر مشغول تهیه و تدوین برنامه ای جدید برای پاسخگویی به دانشجویان ورودی جدید هستیم.

معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی در رابطه با افزایش شهریه ها در سال تحصیلی جدید گفت: ثبت نام های امسال به صورت علی الحساب بر اساس همان نرخ شهریه های سال پیش محاسبه شده و به صورت اینترنتی اخذ می شود.

کد مطلب 946888

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