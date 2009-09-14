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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۱۳

در دیداری تدارکاتی/

"غیرت آلماتی" قزاقستان مقابل فیروز صفه اصفهان متوقف شد

"غیرت آلماتی" قزاقستان مقابل فیروز صفه اصفهان متوقف شد

تیم فوتسال غیرت قزاقستان در دومین و آخرین دیدار تدارکاتی خود در اصفهان مقابل تیم فیروز صفه این شهر به نتیجه تساوی 5 بر 5 رضایت داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال غیرت قزاقستان که برای برگزاری دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم‌های فولادماهان و فیروزصفه به اصفهان سفر کرده بود، یکشنبه شب در سالن پیروزی این شهر مقابل فیروز صفه صف آرایی کرد.

این دیدار پرگل که در حضور بیش از 500 تماشاگر برگزار شد و در پایان به نتیجه تساوی 5 بر5 انجامید تا قهرمان فوتسال قزاقستان با یک پیروزی و یک تساوی تهران را به مقصد آلماتی ترک کند.

تیم دوم اصفهان در مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در حالی مقابل غیرت قزاقستان به نتیجه تساوی رضایت داد که تا ثانیه‌های پایانی مسابقه با نتیجه 5 بر4 از این تیم پیش بود.

برای فیروز صفه در این بازی حسین کشانی (3 گل)، محمد نکویی و حسن لولاکی گلزنی کردند و گل‌های تیم غیرت قزاقستان نیز توسط دیما سلیمانوف (2 گل)، رافائل، کلسون و کازاکوف به ثمر رسید.

غیرت قزاقستان نخستین دیدار تدارکاتی خود در اصفهان را با پیروزی 4 بر 2 مقابل فولادماهان پشت سرگذاشت.

کد مطلب 946891

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