برنج خارجی سرطان زاست/800 هزار تن برنج مازاد نیاز وارد کشور شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله تورنگ صبح دوشنبه در جلسه خرید تضمینی برنج پرمحصول استان در استانداری افزود: میزان آرسینیک و سم کشنده در برنج خارجی به حدی بالاست که امکان شیوع به بیماری سرطان را در بین مصرف کنندگان افزایش خواهد داد.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه اکنون به جایی رسیده ایم که برنج مازاد در بازار وجود دارد و بازار مازندران از برنجهای خارجی اشباع شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه متاسفانه برنج خارجی به وفور در بازارهای مازندران یافت می شود تصریح کرد: در شهرستان آمل که قطب تولید برنج استان و کشور می باشد برنج های خارجی به کرات خودنمایی می کند.

تورنگ با بیان اینکه برنج کالایی استراتژیک برای تامین امنیت غذایی خانوارهای ایرانی است، یادآور شد: در همه بازارهای دنیا مصطلح است که 5 درصد برنج تولیدی دنیا در بازار تجارت داد و ستد می شود و مابقی در چرخه تولید و عرضه ارائه می شود.

800 هزار تن برنج مازاد نیاز وارد کشور شده است

وی با اشاره به اینکه متاسفانه بیش از 800 هزار تن برنج مازاد نیاز کشور برنج وارد کشور شده است، افزود: دو میلیون و 300 هزار تن برنج در استان تولید می شود که دولت به تنهایی قادر به خرید همه این محصول از کشاورزان نخواهد بود.

به گفته وی، باید با فعال سازی بخش خصوصی و توانمند سازی بازار نسبت به تقویت تجارت کشاورزان اقدام شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون 99 درصد برداشت برنج محلی و 70 درصد برنج پرمحصول در اراضی کشاورزی استان صورت گرفته است، افزود: تاکنون یک میلیون و 170 هزار تن شالی از اراضی استان برداشت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه پیش بینی می شود در سطح شش هزار هکتار از اراضی استان کشت مجدد و 33 هزار هکتار کشت رتون صورت گیرد، اظهار داشت: امسال یک میلیون و 440 هزار تن شالی از اراضی کشاورزی مازندران برداشت خواهد شد.

تورنگ با بیان اینکه باید از سال آینده مکانیزم اساسی در واردات برنج محدود شود تا هر وارد کننده ای اقدام به واردات بی رویه محصولات استراتژیک نکند، افزود: دغدغه مسئولان استان به برنجهای داخلی باید مضاعف شود.

وی با اشاره به اینکه میزان مصرف سم کرم ساقه خوار برنج در اراضی کشاورزی استان کاهش یافته است، اظهار داشت: میزان مصرف سموم در اراضی کشاورزی استان اکنون سه هزار و 300 تن است.

وی با تاکید بر تبلیغ برنج داخلی توسط رسانه ملی و رسانه های استانی در استانهای برنج خیز افزود: باید جلوی تبلیغات برنج خارجی که سود هنگفتی برای دلالان داخلی به دنبال داشته در تمامی فصول سال از طریق رسانه ها گرفته شود.