به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال ذوب آهن به مدت یک هفته در بوداپست مجارستان می‎ماند و در این مدت برگزارکننده 6 دیدار در قالب تورنمنت بین‎المللی و دیدارهای دوستانه خواهد بود.

در تورنمنت بین‎المللی بسکتبال مجارستان علاوه بر ذوب آهن تیم‎هایی از کشور میزبان (2 تیم) و همچنین اسلوونی حضور دارند. اما شاگردان فرزاد کوهیان بعد از این تورنمنت سه دیدار دیگر با نمایندگان مجارستانی برگزار خواهد کرد.

بوداپست محل برگزاری اردو و تمرین بازیکنان تیم بسکتبال ذوب آهن است اما دیدارهای این تیم درمناطق اطراف این شهر برگزار می‎شود.

فرزاد کوهیان در نظر دارد بازیکنان خارجی مورد نظر خود را درجریان اردو و دیدارهای آماده‌سازی مجارستان ارزیابی کند. وی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: یکی از بازیکنان خارجی که اهل آمریکای جنوبی است از تهران و همراه با دیگر نفرات ذوب آهن عازم مجارستان می‎شود. اما بازیکن لیتوانیایی مورد نظر در بوداپست به ترکیب تیم ملحق می‎شود. سعی می‎کنیم در تمام بازی ها از این دو استفاده کنیم تا شناخت بیشتری نسبت به آنها حاصل شود.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن تصریح کرد: این سفر تنها سفر برون مرزی ذوب آهن پیش از آغاز مسابقات لیگ برتر است. پس از بازگشت از مجارستان تا زمان شروع بازی‌ها در اصفهان و احتمالا با ترکیب کامل تمرینات خود را پیگیری می‌کنیم.