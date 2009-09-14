به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال ذوب آهن به مدت یک هفته در بوداپست مجارستان میماند و در این مدت برگزارکننده 6 دیدار در قالب تورنمنت بینالمللی و دیدارهای دوستانه خواهد بود.
در تورنمنت بینالمللی بسکتبال مجارستان علاوه بر ذوب آهن تیمهایی از کشور میزبان (2 تیم) و همچنین اسلوونی حضور دارند. اما شاگردان فرزاد کوهیان بعد از این تورنمنت سه دیدار دیگر با نمایندگان مجارستانی برگزار خواهد کرد.
بوداپست محل برگزاری اردو و تمرین بازیکنان تیم بسکتبال ذوب آهن است اما دیدارهای این تیم درمناطق اطراف این شهر برگزار میشود.
فرزاد کوهیان در نظر دارد بازیکنان خارجی مورد نظر خود را درجریان اردو و دیدارهای آمادهسازی مجارستان ارزیابی کند. وی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: یکی از بازیکنان خارجی که اهل آمریکای جنوبی است از تهران و همراه با دیگر نفرات ذوب آهن عازم مجارستان میشود. اما بازیکن لیتوانیایی مورد نظر در بوداپست به ترکیب تیم ملحق میشود. سعی میکنیم در تمام بازی ها از این دو استفاده کنیم تا شناخت بیشتری نسبت به آنها حاصل شود.
سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن تصریح کرد: این سفر تنها سفر برون مرزی ذوب آهن پیش از آغاز مسابقات لیگ برتر است. پس از بازگشت از مجارستان تا زمان شروع بازیها در اصفهان و احتمالا با ترکیب کامل تمرینات خود را پیگیری میکنیم.
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