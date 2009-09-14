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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۲۰

نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا درباره ایران و افغانستان

نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا درباره ایران و افغانستان

وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در بروکسل دور هم جمع می شوند تا آخرین تحولات مربوط به افغانستان و ایران را بررسی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، نماینده شورای اتحادیه اروپا اطلاع داد که اوضاع پس از انتخابات در افغانستان و برنامه هسته ای ایران، موضوعات اصلی دیدار روز دوشنبه وزرای خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا را تشکیل می دهند.

انتظار می رود که شرکت کنندگان در این اجلاس، در رابطه با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان و همچنین در رابطه با پیشنهادات اخیر تهران در رابطه با موضوع هسته ای ایران موضعی مشترک تدوین کنند.

قرار است وزرای خارجه اتحادیه اروپا درباره دورنمای مذاکرات با مقامات ایران به "خاویر سولانا"مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا را اطلاع دهند.

ایران روز 9 سپتامبر بسته پیشنهادی خود را به نمایندگان کشورهای 1+5 (روسیه، چین، انگلیس، فرانسه، آلمان و آمریکا) ارائه داد.

کد مطلب 946897

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