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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۳۳

"گسترش نظریه سیاسی ارسطو" منتشر شد

"گسترش نظریه سیاسی ارسطو" منتشر شد

کتاب "گسترش نظریه سیاسی ارسطو" اثر جورج کلوسکو از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد روانه بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی آراء و اندیشه‌های ارسطو و ارتباط میان نظریه سیاسی او با سایر ابعاد فلسفه وی می‌پردازد. 

چاپ اول این کتاب در 20 سال پیش روانه بازار نشر شده بود و این کتاب که چاپ دوم محسوب می‌شود، یکی از مهمترین و مناسب‌ترین کتابها درباره نظریه سیاسی ارسطو است.

این کتاب آراء و اندیشه‌های ارسطو درباره حوادث اجتماعی و سیاسی زمان خودش است. نویسنده در این کتاب بین اندیشه سیاسی ارسطو و سایر ابعاد نظام اندیشگی به ویژه روانشناسی اخلاقی وی ارتباط برقرار می‌کند.

ارسطو، پایان کتاب اخلاق نیکوماخوس را آغاز کتاب سیاست خود قرار داد و علم سیاست را والاترین علم محسوب می‌کرد.

نویسنده در این کتاب به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه ارسطو در تمام عمر خود متوجه مساله اخلاق و اصلاح سیاسی بوده است؛ همان کاری که سقراط نیز دنبال می‌کرد و دلمشغولی‌اش بود.

این ویرایش از کتاب دربرگیرنده مباحث و موضوعاتی از اندیشمندان و صاحبنظران معاصر درباره اندیشه ارسطو است که در چاپ اول کتاب موجود نبوده است.

کد مطلب 946898

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