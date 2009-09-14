"گسترش نظریه سیاسی ارسطو" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی آراء و اندیشههای ارسطو و ارتباط میان نظریه سیاسی او با سایر ابعاد فلسفه وی میپردازد.
چاپ اول این کتاب در 20 سال پیش روانه بازار نشر شده بود و این کتاب که چاپ دوم محسوب میشود، یکی از مهمترین و مناسبترین کتابها درباره نظریه سیاسی ارسطو است.
این کتاب آراء و اندیشههای ارسطو درباره حوادث اجتماعی و سیاسی زمان خودش است. نویسنده در این کتاب بین اندیشه سیاسی ارسطو و سایر ابعاد نظام اندیشگی به ویژه روانشناسی اخلاقی وی ارتباط برقرار میکند.
ارسطو، پایان کتاب اخلاق نیکوماخوس را آغاز کتاب سیاست خود قرار داد و علم سیاست را والاترین علم محسوب میکرد.
نویسنده در این کتاب به بررسی این موضوع میپردازد که چگونه ارسطو در تمام عمر خود متوجه مساله اخلاق و اصلاح سیاسی بوده است؛ همان کاری که سقراط نیز دنبال میکرد و دلمشغولیاش بود.
این ویرایش از کتاب دربرگیرنده مباحث و موضوعاتی از اندیشمندان و صاحبنظران معاصر درباره اندیشه ارسطو است که در چاپ اول کتاب موجود نبوده است.
نظر شما