روسیه 2 میلیارد دلار به ونزوئلا وام می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، "هوگو چاوز" اعلام کرد: این وام برای خرید تقریبا 100 تانکر حمل سوخت و چندین موشک ضد هوایی از روسیه اختصاص یافته است.

رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام کرد: ما دارای ذخایر عظیم گازی و نفتی در جهان هستیم که از آنها بسیار محافظت می کنیم.

چاوز در ادامه تصریح کرد: ما قصد حمله به دیگر کشورها را نداریم، موشک های T-72 و T-90 تنها ابزار دفاعی ونزوئلا هستند، زیرا درصدد حمایت از کشور خود در برابر هر گونه حمله احتمالی از سوی کشورها بیگانه هستیم.

قرارداد خرید تسلیحات از روسیه همزمان با افزایش تنش ها میان کاراکاس و بوگوتا بواسطه توافقنامه نظامی کلمبیا با آمریکا منعقد شد.

رئیس جمهوری ونزوئلا همچنین روز شنبه اعلام کرد که کشورش به زودی موشک های روسی را با برد 300 کیلومتری (185 مایلی) تحویل می گیرد.