زیرگذر بروجرد و ترافیکی که گره گشایی نشد/هدر رفت اعتبار میلیاردی!

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، پروژه احداث زیرگذر بروجرد در سال 86 آغاز شد و از همان روز این سئوال مطرح شده که آیا طراحی این پروژه چند میلیاردی از طرف دست اندرکاران اجرایی آن مورد بررسی قرار گرفته بود و آیا بر روی ابعاد هندسی، فنی و اجرایی ساخت این پروژه عظیم که می خواست گره ترافیک شهری را سامان بخشد کار مطالعاتی انجام شده بود؟

داستان زیر گذر بروجرد از آنجا شروع شد که میدان رازان در قسمت مرکزی شهر که چهار خیابان شهدا، صفا، آزادی و سعدی را به یکدیگر وصل می کرد و مسیر ترافیک بزرگ حاصله از این چهار خیابان به گره ترافیکی کوری در مرکز بروجرد تبدیل شده بود که این امر متولیان وقت را برای رفع آن به چاره اندیشی وادار کرد.

اما آیا چاره اندیشی صورت گرفته که منجر به احداث زیرگذر بروجرد شد موجب رفع گره ترافیکی موجود شد یا خیر؟

طبق شواهد عینی آنچه اکنون دیده می شود این است که این پروژه نه تنها سبب رفع گره ترافیکی نشد بلکه موجب ایجاد مشکلاتی چون کم عرض شدن خیابانهای شهدا و آزادی در مسیر ورودی و خروجی پل و در نهایت برای تردد اتوبوسهای طویل بین شهری و خودروهای تاکسیرانی به معضلی بزرگ تبدیل شد و شاید تنها رهاورد این پروژه را بتوان ترافیک حاصل شده دانست که رانندگان برای رهایی از انتظار کشیدن دقایق طولانی پشت ماشین جلوی خود با تمام توان بوق خود را می فشارند و باعث آلودگی صوتی و آزار شهروندان می شوند.

از طرف دیگر به دلیل مرکزی بودن میدان رازان که قطب اصلی در مسیر مردم شهر و روستاست و با وجود بازار بزرگ بروجرد در این نقطه از شهر به جز تعداد انگشت شماری خودرو کسی از پل زیرگذر استفاده نمی کند.

زیرگذر بروجرد گره خاموش ترافیکی/ انتقادهای کارشناسان از احداث این زیرگذر

معاون استاندار لرستان و فرماندار شهرستان بروجرد در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است که پل زیرگذر شهر بروجرد به گره ای خاموش در رفع مشکل ترافیک این شهر تبدیل شده است.

محمدعلی توحیدی با تشریح مراحل ساخت این زیرگذر عنوان کرد: زیرگذر بروجرد در اواخر سال 86 و طبق نظرات سیاسی شهردار وقت در وسط خیابان شهر زده شد که هدف از ایجاد این پروژه ظاهرا رفع گره ترافیکی مرکز شهر یعنی حومه میدان رازان بود.

وی با اشاره به چگونگی ساخت زیر گذرعنوان کرد: بر اساس قانون شهرداریها این پروژه میلیاردی مصوب و پس از گذشت 16 ماه به بهره برداری رسید.

معاون استاندار لرستان و فرماندار شهرستان بروجرد به برخی مشکلات احداث این پروژه اشاره و تصریح کرد: در طول ساخت پروژه مسائل و مشکلاتی پدید آمد که بر اثر آن انگشت همه رسانه ها و مطبوعات محلی به طرف عواقب حین ساخت آن، نشانه رفت و این پروژه مورد نقد و بررسی کارشناسان مختلف قرار گرفت.

زیرگذر بروجرد، قبرستان عظیم سیمان!/در خصوص این پروژه هیچگونه ترافیک سنجی انجام نگرفت

توحیدی با تاکید بر عواقب این پروژه غیرکارشناسی، افزود: در نهایت پل زیرگذر بروجرد به قبرستان عظیم سیمان که حتی سیمان لرستان هم جوابگوی تامین آن نبود، تبدیل شد.

وی ادامه داد: این پروژه با آینده ای مبهم که آیا ساخت آن به پایان می رسد یا نه نیمه کاره باقی ماند همچون غولی ترسناک به اذهان عمومی چنگ می انداخت تا سرانجام این پروژه عظیم در تیر ماه سال87 با شور و هیجان وصف ناپذیری از سوی مسئولان استانی افتتاح شد.

معاون استاندار لرستان و فرماندار شهرستان بروجرد با تاکید بر اینکه این پروژه هیچ مشکلی از ترافیک شهر رفع نکرد، خاطرنشان کرد: به علت نداشتن اطلاعات کافی در مورد رفع گره ترافیک ساخت این گونه پروژه های بیهوده عوامل دیگری را درگیر خود می کند.

توحیدی یادآور شد: متولیان امر می بایست ترافیک سنجی لازم را بر مبنای اطلاعات فنی و مهندسی انجام دهند و پس از آن تصمیم به ساخت بگیرند که متاسفانه در خصوص پل زیرگذر بروجرد هیچگونه ترافیک سنجی انجام نگرفته است.

غیر مطالعاتی بودن پروژه بدیهی است

وی در پاسخ به سئوال مهر در مورد مطالعاتی بودن یا نبودن این پروژه، تصریح کرد: غیر مطالعاتی بودن پروژه امری بدیهی است و وجود ترافیک در میدان رازان شاهدی بر این مدعاست.

معاون استاندار لرستان و فرماندار شهرستان بروجرد خاطر نشان کرد: چه خوب بود اعتبار چند میلیاردی این پروژه در اموری دیگر چون اشتغال زایی، تولیدات صنعتی،کشاورزی و دامی و ارتقاء اقتصاد هزینه می شد که در این صورت رضایتمندی مردم را نیز به دنبال داشت.

به هر حال زیرگذر بروجرد در حال حاضر با خودنمایی در مرکز این شهر نه تنها مشکلی را رفع نکرده بلکه مشکلی به ترافیک موجود هم افزوده است که امید می رود با این تجربه در سایر پروژه های مد نظر در آینده بیشتر به مطالعات و کار کارشناسی توجه شود.