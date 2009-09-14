یک متهم: آموزش 4 تن از اعضای دفتر تحکیم در آلمان

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان حوادث بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به ریاست قاضی صلواتی که امروز دوشنبه برگزار شد ، کیفرخواست "ع. م.ر" ر یکی از فعالان ستاد انتخابات م.ک توسط نماینده دادستان قرائت شد که فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی ایران، ارسال اخبار درگیری های خیابانی برای سایت های خارجی، مشابهه با سایت های ضد انقلاب، تشویش اذهان عمومی و اقدام و تبانی علیه امنیت عمومی از جمله اتهامات وارده به متهم جلسه امروز دادگاه بود.

به گفته نماینده دادستان عمومی نامبرده پیش از این نیز 4 بار به خاطر برگزاری تجمعات دستگیر و بازداشت شده بود.

همکاری و فعالیت در ستاد م.ک و ادامه اقدامات غیر قانونی در ستادهای میرحسین موسوی و کروبی، شرکت در تظاهرات 25/3/88 به فراخوان شبکه های ضد انقلاب که منجر به شورش و تخریب می شد از دیگر اتهاماتی بود که از سوی نماینده دادستان عمومی قرائت شد.

پس از تفهیم اتهام ع. م .ر به بیان دفاعیاتش پرداخت.

وی با بیان اینکه بنده تلاش کردم تا بر اساس تفکر سیاسی خود دست به فعالیت های حزبی بزنم در حوزه دانشگاه وارد شدم و در انجمن اسلامی و همچنین دفتر تحکیم وحدت فعالیت های خود را آغاز کردم.

این متهم اظهار داشت: بنده 31 خرداد ماه در ستاد دفتر شهروند آزاد که وابسته به ستاد م.ک بود بازداشت شدم که در همین جا در محضر دادگاه اتهامات وارده به خود را قبول دارم.

وی با بیان اینکه در سالهای 81، 82 و 86 در راستای اقدام علیه امنیت کشور بازداشت شده بود گفت: شروع فعالیت های بنده از سال 76 است و از آنجا که فردی مذهبی و معتقد بودم به دنبال فعالیت های تشکیلاتی بودم که همانجا با انجمن اسلامی و تحکیم وحدت آشنا و فعالیت های خود را آغاز کردم.

ع. م. ر، با بیان اینکه دفتر تحکیم با انگیزه های پیشین خود تفاوتی ماهوی داشت، گفت این تشکل فضا را به گونه ای تبدیل کرده بود که هر کسی از جمله بنده قصد خروج داشت بایکوت شخصیتی می شد که همین امر منجر به ادامه فعالیت های بنده در این تشکیلات شد.

متهم دادگاه امروز ادامه داد: در فضایی که دفتر تحکیم وحدت به فعالیت های خود ادامه می داد استحاله ای صورت گرفته بود که دفتر در خط تقابل و خروج از نظام افتاده بود. عدول از اصول در تحکیم به جایی رسیده بود که منجر به مرزبندی با گروه های اعتقادی گردید و در همین راستا گروهک ها وجریان های مخالف و مارکسیستی توانستند تاثیر بسزایی در فعالیت های دفتر تحکیم داشته باشند.

وی همچنین گفت: دفتر تحکیم با آغاز چنین فعالیت های بهترین محفل برای گروه های بیگانه گردید به طوری که آرم دفتر تحکیم که عکس حضرت امام خمینی (ره) تغییر کرد.

ع. م. ر، فعالیت های این تشکیلات در خلق و شکل گیری 18 تیر 78 و تداوم آن را از دیگر فعالیت های ادوار تحکیم خواند و افزود: دفتر تحکیم سعی بر آن داشت تا بحران سازی را در راستای 18 تیر ادامه دهد که با نامه نگاری به مجامع بین المللی به خصوص دبیر سازمان ملل و کمیساریای عالی طرح شکایت را در پیش گرفت.

این متهم نامه نگاری به خاویر سولانا در مجلس هفتم را از دیگر فعالیت های تشکیلات متبوع خود خواند و گفت: همکاری با جریانات مارکسیستی فضا را به گونه ای فراهم کرده بود که هر ساله به مناسبت 16 آذر تلاش می کردیم تا از طریق دانشگاه ها به اهدافمان دست پیدا کنیم.

وی مخالفت با موضوع انرژی هسته ای را از دیگر موارد صورت گرفته در تشکیلات متبوعش خواند و گفت: در دفتر تحکیم مخالفت صریح با موضوع انرژی هسته ای در دستور کار قرار گرفت که در همین راستا طرح ساختار شکنی و همچنین رفراندوم که در اصل موضوع تغییر نظام بود ، مطرح شد.

ع. ر. م، تلاش و تمرکز اصلاح طلبان در پروژه بحران در دانشگاه را از دیگر موارد فعالیت های تشکیلات متبوع خود خواند و گفت: در این راستا ادوار تلاش می کرد تا با ایده فشار از پایین و امکان برای چانه زنی و امتیاز گیری در بالا بتواند به اهداف خود دست پیدا کند که بسیج دانشجویان بر علیه شورای نگهبان و همچنین حمایت از تحصن مجلس ششم و به تحریک کشاندن دانشگاهیان به سوی شورای نگهبان و جلوگیری از برگزاری قانونی انتخابات مجلس هفتم در راستای همین امر بود.

این متهم با بیان این مطالب اظهار داشت: اینگونه فعالیت ها و از سوی دیگر استفاده ابزاری اصلاح طلبان منجر به باز شدن فضایی شدن تا گروه های مرجع توسط اصلاح طلبان به کسب موقعیت در افکار عمومی دست پیدا کنند که همین امر منجر به باز کردن حساب ویژه ای بر روی تحکیم وحدت شد. بر این اساس اپوزسیون تعریف شده از سوی گروه های معاند نظام باعث شد دفتر تحکیم وحدت محل مناسبی برای اجرای این طرح ها گردد.

وی در ادامه استفاده ابزاری از اینترنت، ماهواره، تجمعات غیر قانونی، صدور اعلامیه های گروهی و مجهول که همگی در جهت تخریب نظام بود از دیگر شیوه های گروه تشکیلات متبوع خود خواند تا بتواند از این طریق به اهداف خود دست پیدا کند.

هدف گذاری، صدور بیانیه در جهت تخریب ارکان نظام، موضع گیری و سخنرانی در راستای بی اساس خواندن نظام از دیگر مواردی بود که نامبرده به آنها اعتراف کرد.

همچنین انتشار اخبار در سایت های مختلف از جمله ادوار نیوز، درج اخبار اخراج برخی اصلاح طلبان از ستاد وزارت کشور و انتخاب افراد همسو با دولت نهم، انتشار اخبار غیر موثق واجدین شرایط رای بر خلاف آمار رسمی و شانتاژ و برجسته سازی اخبار معمولی از دیگر مواردی بود که ع. م. ر، به آنها اعتراف کرد.

متهم در ادامه سخنانش گفت: در ادوار تحکیم تلاش می شد تا تورم و بیکاری وارونه و همچنین موفقیت های سیاست خارجی دولت را ضعیف و شکست خورده اعلام کنیم.

وی افزود: ما با استفاده از فضای اینترنتی شاهد همگرایی و ائتلافی از سوی اپوزسیون مخالف نظام بودیم که همین امر هجوم گسترده ای بر علیه شخصیت های نظام در بر داشت.

این متهم استفاده از شعار حاکمیت قانونی را یکی از ترفندها برای پیشبرد اهداف تشکیلات متبوع خود خواند و گفت: ما در عمل از پایبندی به این شعار عدول کردیم و طرح حاکمیت قانونی را به ابزاری برای پیشبرد اهداف خود به کار می بردیم تا بستر مناسبی را برای تغییر در کشور ایجاد کنیم.

ع.م .ر به چالش کشیدن طرح امنیت اجتماعی و حمایت از اراذل و اوباش را از دیگر فعالیت های خود و دفتر تحکیم خواند و گفت: عید فطر سال گذشته دفتر تحکیم با برگزاری جلسه ای که سخنران آن فردی از مخالفین نظام بود و علیه نظام سخن گفت در همان جلسه از پژاک و فعالیت های قومی نیز حمایت گردید.

وی همچنین از آموزش 4 تن از اعضای این تشکیلات در آلمان خبر داد و گفت: این 4 نفر با هزینه های رفت و برگشت که توسط یکی از تشکیلات آمریکایی تامین شده بود در راستای آموزش انقلاب نرم و مخملی به آلمان سفر کردند.

متهم دادگاه امروز در ادامه سخنانش به انتخابات دهم ریاست جمهوری و اقدام علیه امنیت ملی از سوی سازمان ادوار تحکیم وحدت اشاره کرد و گفت: بر خلاف سالهای گذشته که عدم حضور در انتخابات در دستور کار بود این بار شرکت فعال در انتخابات در دستور کار قرار گرفت .

وی گفت: در این دوره ما انتخابات را فرصتی برای بیان مخالفت های خود با جایگاه های حکومتی می دانستیم گرچه در سالهای گذشته به دلیل مشروع ندانستن نظام شرکت نمی کردیم اما در این دوره می خواستیم مشروعیت نظام را در فضای انتخابات به چالش بکشانیم که در این راستا جلساتی با نهضت آزادی، ملی مذهبی ها، تحکیم وحدت و فعالان زنان داشتیم تا بتوانیم از این طریق حکومت را به چالش بکشانیم.

وی گفت: ما با طرح کاندیداتوری ع.ن به دنبال چینش اجتماعی فعال و استفاده از این ساختار برای بیان اهداف خود بودیم چون اگر وی رد صلاحیت می شد می توانستیم با ساماندهی این نیروهای اجتماعی به اهداف خود برسیم.

متهم ، "حمایت از م.ک با استفاده از سادگی و احساساتی بودن وی" را از دیگر اهداف خود و همکارانش خواند و گفت: عمده مشاورانی که در کنار آقای م.ک بودند به دنبال تحمیل مواضع خود بودند و به همین بهانه در کنار وی جمع شده بودند. مشاوران وی نه تنها اعتقادی به وی نداشتند بلکه به دنبال آن بودند که از طریق وی به اهدافشان برسند که در همین راستا ستاد شهروند آزاد که مسئولیتش با اینجانب بود تشکیل شد.

به گزارش مهر ، ع. م .ر همچنین برگزاری تجمع و کارناوال های خیابانی و برگزاری راهپیمایی از میدان ونک تا تجریش پیش از انتخابات را از مهمترین فعالیت های ستاد شهروند امروز خواند و گفت: ما در این ستاد در راستای فعالیت های ساختار شکنانه فعالیت می کردیم و در همین راستا شعارهایی از جمله "مرگ بر دیکتاتور، چه شاه باشد چه دکتر" همچنین شعارهایی علیه حجاب و در راستای مقابله با نظام طراحی و سرداده شد.

وی در پایان دفاعیات خود با بیان اینکه این تجمعات افراطی بستر ساز آشوب های بعد از انتخابات شد، اظهار داشت: بنده خود را در اتفاقات بعد از انتخابات سهیم می دانم چرا که در راستای به چالش کشیده شدن ارکان نظام تلاش می کردیم و در آشوب های خیابانی نیز موثر بودیم.