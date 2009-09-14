سعید طباطبایی جانشین دبیر جایزه "روزی روزگاری" به خبرنگار مهر گفت: پیش از این قرار بود مراسم پایانی این جایزه ادبی قبل از انتخابات و در فرهنگسرای نیاوران برگزار شود ولی در همان زمان از سوی وزارت کشور اعلام شد که هفته منتهی به انتخابات مراسم فرهنگی برگزار نشود.

وی ادامه داد: در همان زمان تصمیم برگزارکنندگان جایزه بر این بود که مراسم پایانی پاییز برگزار شود که در جدیدترین تصمیمگیری 16 مهرماه برای مراسم تعیین شد همچنین مقرر شد مراسم مانند سال پیش به شکل خصوصی و با حضور دعوت‌شدگانی از جمع خبرنگاران، اهالی فرهنگ و هنر، برگزیدگان و دست‌اندرکاران جایزه برگزارشود.

طباطبایی توضیح داد: پیش از اینکه تاخیری در برپایی مراسم پایانی سومین جایزه ادبی "روزی روزگاری" ایجاد شود قرار بود امکان حضور عموم در مراسم فراهم شود ولی در نهایت تصمیم نهایی بر برگزاری مراسم در حالت خصوصی‌تر نهاده شد.

جانشین دبیر جایزه "روزی روزگاری" با مروری بر بخشها و جوایز این اتفاق ادبی بیان کرد: این جایزه در چهار بخش رقابتی داستان کوتاه، رمان، اثر داستانی غیر ایرانی و ادبیات نمایشی برگزار می‌شود که از میان سه اثر راهیافته به مرحله نهایی در هر چهار بخش یک اثر به عنوان برنده تندیس سومین دوره جایزه روی روزگاری معرفی خواهد شد و بقیه آثار نیز لوح تقدیر دریافت خواهند کرد. در کل 4 تندیس و 12 لوح تقدیر به برگزیدگان اهدا خواهد شد.

به گفته وی جایزه 3 تقدیر ویژه نیز خواهد داشت که به مشیت‌ علایی در حوزه نقد ادبی، ابراهیم حقیقی در حوزه طراحی جلد کتاب و رضا قیصریه برای فعالیت توامان در زمینه ترجمه و آفرینش ادبی تعلق خواهد گرفت. مچنین از آنجا که زنده یاد سیدحسینی از هیئت امنای این جایزه ادبی بوده و به دلیل چندین دهه تلاش و فعالیت مستمر وی در حوزه‌های نقد ادبی، ادبیات داستانی و ترجمه جایزه این دوره به وی تقدیم می‌شود.